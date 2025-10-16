Giovanni Show, vineri, 17 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik

„Giovanni Show”, emisiunea care, într-un timp foarte scurt, a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu un nou episod de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou alături pe cel mai cunoscut impresar din țara noastră. Show-ul începe vineri, 17 octombrie, de la ora 10:30.

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vor fi prezenți vineri, 17 octombrie, la „Giovanni Show”. Spectacolul este unul garantat. Impresarul va analiza tot ce mișcă în fotbalul românesc, iar exclusivitățile marca FANATIK nu vor lipsi.

Ei doi vor vorbi despre , din preliminariile Campionatului Mondial. Analiza va fi una completă, Giovanni Becali urmând să aibă sub lupă fiecare „tricolor” care a pus umărul la succes.

De asemenea, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Totodată, cunoscutul impresar își va spune părerea despre etapa a 13-a din SuperLiga și despre .

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

„Giovanni Show”, noua producție semnată FANATIK, a captivat publicul încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii nu dezamăgește: un om cu experiențe impresionante, care știe să le povestească atât de viu încât fiecare relatare ajunge direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe pentru a urmări „Giovanni Show”. Cei care preferă sau vor putea urmări emisiunea în premieră sâmbătă, de la 13:30.