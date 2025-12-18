Giovanni Show, vineri, 19 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, unu la unu cu Ioan Becali după AEK Atena – U Craiova și înainte de FCSB – Rapid

ADVERTISEMENT

”Giovanni Show”, producția fresh marca FANATIK, vine cu o nouă ediție de colecție pe finalul acestei săptămâni extrem de interesante în fotbal. Cristi Coste îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor vorbi despre meciul dintre AEK Atena și U Craiova, dar vor prefața și derby-ul FCSB – Rapid. Show-ul va avea loc vineri, 19 decembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

”Giovanni Show”, vineri, 19 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste și Ioan Becali, show de zile mari

Cristi Coste și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 19 decembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama duelului dintre AEK Atena și U Craiova din ultima etapă a fazei ligii din Conference League.

De asemenea, cei doi vor face o avancronică a jocului de pe Arena Națională, dintre FCSB și Rapid, . Cel mai cunoscut agent român va analiza șansele pe care ”roș-albaștrii” le mai au să prindă play-off-ul sau câte au, de fapt, cei de la Rapid pentru a pune mâna pe titlu în acest sezon.

Sigur, nu vor lipsi din temele de discuție și alte subiecte importante. Cristi Coste îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre , dar și . Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

”Giovanni Show”, cea mai nouă producție marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor. Amintirile lui Giovanni Becali sunt, într-adevăr, de colecție.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”Giovanni Show”. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera acestei ediții va fi difuzată sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 10:30, pe canalul de , dar și pe .