Giovanni Show, vineri, 21 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după ce România și-a aflat adversara de la baraj

GIOVANNI SHOW, producția de top marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali, la o zi distanță după ce România își va afla adversara de la baraj. Show-ul va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție extrem de interesantă Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

De asemenea, prima după pauza competițională. SuperLiga României începe în forță cu meciuri extrem de tari. FC Argeș va întâlni Universitatea Craiova, FCSB primește vizita Petrolului, CFR și Rapid se întâlnesc în derby-ul „feroviarilor”, iar FC Botoșani și Dinamo închid etapa cu un duel între două echipe de pe podium.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul GIOVANNI SHOW. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera acestei ediții va fi difuzată sâmbătă, pe 22 noiembrie, de la ora 10:30, pe canalul de , dar și pe pagina de