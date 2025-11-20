Sport

Giovanni Show, vineri, 21 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după ce România și-a aflat adversara de la baraj

Vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu cel mai cunoscut impresar român, Ioan Becali.
20.11.2025 | 19:41
Horia Ivanovici și Ioan Becali fac spectacol la emisiunea Giovanni Show de vineri, 21 noiembrie. FOTO: colaj Fanatik
GIOVANNI SHOW, producția de top marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali, la o zi distanță după ce România își va afla adversara de la baraj. Show-ul va avea loc vineri, 21 noiembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție extrem de interesantă după tragerea la sorți de vineri a barajului din luna martie. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

De asemenea, cei doi vor vorbi și despre etapa a 17-a din Superligă, prima după pauza competițională. SuperLiga României începe în forță cu meciuri extrem de tari. FC Argeș va întâlni Universitatea Craiova, FCSB primește vizita Petrolului, CFR și Rapid se întâlnesc în derby-ul „feroviarilor”, iar FC Botoșani și Dinamo închid etapa cu un duel între două echipe de pe podium.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

GIOVANNI SHOW, producția de top marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul GIOVANNI SHOW. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera acestei ediții va fi difuzată sâmbătă, pe 22 noiembrie, de la ora 10:30, pe canalul de YouTube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

