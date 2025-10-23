Giovanni Show, vineri, 24 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste și Ioan Becali, spectacol după meciurile echipelor românești din cupele europene

ADVERTISEMENT

„Giovanni Show”, emisiunea care, într-un timp foarte scurt, a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu un nou episod de colecție. Cristi Coste îl va avea alături pe cel mai cunoscut impresar din țara noastră, Giovanni Becali. Show-ul începe vineri, 24 octombrie, de la ora 10:30.

Cristi Coste împreună cu Giovanni Becali vor face spectacol, așa cum fac de fiecare dată, iar cele mai interesante noutăți din fotbalul românesc nu vor scăpa de vigilența celor doi. Se va vorbi despre confruntarea dintre FCSB și Bologna, din grupa principală din Europa League, dar și despre partida dintre Universitatea Craiova și Noah, din Conference League.

O să disecăm toate cele întâmplate, nu uităm, însă, nici de SuperLiga. Giovanni Becali va analiza derby-ul ce s-a terminat cu victoria Rapidului, 2-0, în fața lui Dinamo, și va da verdictul cu privire la ce le-a lipsit „câinilor” pentru a triumfa pe Arena Națională.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări „Giovanni Show”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor putea urmări emisiunea în premieră sâmbătă, de la 10:30.