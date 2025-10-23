Sport

Giovanni Show, vineri, 24 octombrie, ora 10:30. Cristi Coste și Ioan Becali, spectacol după meciurile echipelor românești din cupele europene

Vineri, 24 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Cristi Coste va fi alături de omul care a scris istorie în fotbalul românesc.
23.10.2025 | 17:30
Giovanni Becali vine la emisiunea Giovanni Show și promite spectacol
„Giovanni Show”, emisiunea care, într-un timp foarte scurt, a cucerit fanii fotbalului din România, revine cu un nou episod de colecție. Cristi Coste îl va avea alături pe cel mai cunoscut impresar din țara noastră, Giovanni Becali. Show-ul începe vineri, 24 octombrie, de la ora 10:30.

Giovanni Show, vineri, 24 octombrie, ora 10:30. Ioan Becali promite spectacol de zile mari

Cristi Coste împreună cu Giovanni Becali vor face spectacol, așa cum fac de fiecare dată, iar cele mai interesante noutăți din fotbalul românesc nu vor scăpa de vigilența celor doi. Se va vorbi despre confruntarea dintre FCSB și Bologna, din grupa principală din Europa League, dar și despre partida dintre Universitatea Craiova și Noah, din Conference League.

O să disecăm toate cele întâmplate, nu uităm, însă, nici de SuperLiga. Giovanni Becali va analiza derby-ul ce s-a terminat cu victoria Rapidului, 2-0, în fața lui Dinamo, și va da verdictul cu privire la ce le-a lipsit „câinilor” pentru a triumfa pe Arena Națională.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

„Giovanni Show”, noua producție semnată FANATIK, a captivat publicul încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii nu dezamăgește: un om cu experiențe impresionante, care știe să le povestească atât de viu încât fiecare relatare ajunge direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări „Giovanni Show”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor putea urmări emisiunea în premieră sâmbătă, de la 10:30.

