Sport

Giovanni Show, vineri, 28 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali după meciurile FCSB-ului și Craiovei din cupele europene

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
27.11.2025 | 18:00
Giovanni Show vineri 28 noiembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali dupa meciurile FCSBului si Craiovei din cupele europene
EXCLUSIV FANATIK
O nouă ediție de top a emisiunii ”Giovanni Show” va avea loc vineri, 28 noiembrie. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

”Giovanni Show”, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor analiza partidele susținute de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Show-ul va avea loc vineri, 28 noiembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

”Giovanni Show”, vineri, 28 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, show de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 28 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama întâlnirilor susținute de FCSB și Universitatea Craiova în Europa League, respectiv Conference League. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

ADVERTISEMENT

Cei doi vor diseca jocul prestat de cele două formații românești, iar cel mai cunoscut agent român va analiza șansele pe care acestea le au de a ajunge în fazele eliminatorii ale competițiilor, după meciurile cu Steaua Roșie Belgrad și FSV Mainz.

În plus, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi partidele care urmează să aibă loc în etapa a 18-a a SuperLigii, dar și duelul pe care naționala României îl va avea cu Turcia în barajul pentru Cupa Mondială din 2026.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

”Giovanni Show”, cea mai nouă producție marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

ADVERTISEMENT
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te...
Digisport.ro
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”Giovanni Show”. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera va fi difuzată sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 10:30, pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

Cine transmite la TV Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova –...
Fanatik
Cine transmite la TV Steaua Roșie Belgrad – FCSB și Universitatea Craiova – Mainz, pe ce posturi poți să vezi meciurile. Zi plină pe canalele de sport
”Invazie” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, corteo în Craiova înaintea meciului din...
Fanatik
”Invazie” germană în Bănie! Fanii lui Mainz, corteo în Craiova înaintea meciului din Conference League. Video
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Imagini...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Imagini din vestiar înainte de meci
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Surpriză! Românca numită 'femeia perfectă' de Ion Țiriac
iamsport.ro
Surpriză! Românca numită 'femeia perfectă' de Ion Țiriac
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!