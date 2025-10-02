Sport

Giovanni Show, vineri, 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, după meciurile din cupele europene

Vineri, 3 octombrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
02.10.2025 | 17:27
Horia Ivanovici și Ioan Becali vă așteaptă vineri, 3 octombrie, de la ora 10:30, la o nouă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”. Sursă foto: colaj Fanatik

”Giovanni Show”, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor analiza partidele susținute de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Show-ul va avea loc vineri, 3 octombrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

”Giovanni Show”, vineri, 3 octombrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, spectacol de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 3 octombrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama întâlnirilor susținute de FCSB și Universitatea Craiova în Europa League, respectiv Conference League. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cei doi vor diseca jocul prestat de ce două formații românești, iar cel mai cunoscut agent român va analiza șansele pe care acestea le au de a ajunge în fazele eliminatorii ale competițiilor. De asemenea, nu se va trece peste faptul că cele două vor fi adversare în weekend, în etapa a 12-a din SuperLiga.

În plus, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi meciurile echipei naționale sau faptul că Kyros Vassaras a convocat reprezentanții cluburilor din primul eșalon la o discuție legată de VAR.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

”Giovanni Show”, cea mai nouă producție marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”Giovanni Show”. Cei care preferă Facebook sau YouTube vor avea parte de premieră sâmbăta, de la 16:30.

