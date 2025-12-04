Sport

Giovanni Show, vineri, 5 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali înainte de derby-ul FCSB – Dinamo

Vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
FANATIK
04.12.2025 | 18:32
Giovanni Show vineri 5 decembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali inainte de derbyul FCSB Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30 va avea loc o nouă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”. Sursă foto: colaj Fanatik
”Giovanni Show”, producția fresh marca FANATIK, vine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor vorbi despre marele derby al României dintre FCSB și Dinamo. Show-ul va avea loc vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

”Giovanni Show”, vineri, 5 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, show de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 5 decembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama duelului dintre FCSB și Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cei doi vor face o avancronică a jocului de pe Arena Națională, iar cel mai cunoscut agent român va analiza șansele pe care ”roș-albaștrii” le mai au să prindă play-off-ul sau cât de mult se pot implica ”câinii” în lupta la titlu.

În plus, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi partidele desfășurate la mijlocul săptămânii în Cupa României, în care FCSB a pierdut fără drept de apel la Arad, într-o formulă cu totul inedită.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

”Giovanni Show”, cea mai nouă producție marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”Giovanni Show”. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera va fi difuzată tot vineri, 5 decembrie, de la ora 10:30, pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

