Giovanni Show, vineri, 7 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali după meciurile din cupele europene

Vineri, 7 noiembrie, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului ”Giovanni Show”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali.
06.11.2025 | 18:30
Giovanni Show vineri 7 noiembrie ora 1030 Horia Ivanovici unu la unu cu Ioan Becali dupa meciurile din cupele europene
Horia Ivanovici și Ioan Becali fac spectacol la emisiunea Giovanni Show de vineri, 7 noiembrie. Sursă foto: colaj Fanatik
”Giovanni Show”, producția fresh marca FANATIK, revine cu o nouă ediție de colecție. Horia Ivanovici îl va avea din nou în studio pe impresarul Ioan Becali și vor analiza partidele susținute de FCSB și Universitatea Craiova în cupele europene. Show-ul va avea loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 10:30, în direct, numai pe FANATIK.ro.

”Giovanni Show”, vineri, 7 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici și Ioan Becali, show de zile mari

Horia Ivanovici și Giovanni Becali vă așteaptă vineri, 7 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe FANATIK.ro, cu o discuție amplă pe seama întâlnirilor susținute de FCSB și Universitatea Craiova în Europa League, respectiv Conference League. Spectacolul este garantat pe FANATIK.ro.

Cei doi vor diseca jocul prestat de cele două formații românești, iar cel mai cunoscut agent român va analiza șansele pe care acestea le au de a ajunge în fazele eliminatorii ale competițiilor, după meciurile de la Basel și Viena.

În plus, Horia Ivanovici îl va provoca pe Giovanni Becali să discute despre cele mai recente evenimente petrecute în fotbalul din România, dar și din străinătate. Pe tapet vor fi partidele din etapa a 16-a a SuperLigii, dar și întâlnirile decisive pe care naționala României le va avea în preliminariile Cupei Mondiale de anul viitor.

Cum poți vedea emisiunea ”Giovanni Show”

”Giovanni Show”, cea mai nouă producție marca FANATIK, a impresionat încă de la primele ediții. Invitatul special al emisiunii este pe măsură: un om care a trecut prin experiențe impresionante și care știe să le povestească cu atâta măiestrie încât ajung direct la inimile fanilor.

În fiecare vineri, de la 10:30, pasionații de fotbal – și nu numai – se pot conecta live pe FANATIK.RO pentru a urmări podcastul ”Giovanni Show”. Vor fi povești uluitoare, amintiri incredibile, dezvăluiri despre secretele din spatele starurilor. Vor fi de toate… pentru toți. Premiera va fi difuzată sâmbătă, pe 8 noiembrie, de la ora 10:30, pe canalul de Youtube FANATIK, dar și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

