Giroscop, ultima gafă a Vioricăi Dăncilă! Serie lungă de greșeli făcute de fostul premier

Giroscop, ultima gafă a Vioricăi Dăncilă! Fostul premier și candidat al PSD-ului la alegerile prezidențiale a făcut un pas în spate, dar la prima ieșire în public a reușit să descrețească multe frunți. Aceasta nu a ezitat și a transmis că preşedintele Klaus Iohannis a introdus cuvinte noi în vocabularul limbii române.

Chestionată de o jurnalistă de la Digi24 dacă PSD îi poate reproșa acum greșelile gramaticale în vreun fel, greșelile de imagine sau faptul că a adus o imagine greșită partidului, Dăncilă nu a ezitat o clipă.

“Nu cred că poate face PSD aceste reproșuri. Să ne uităm la declarațiile liderilor politici de la alte partide, la cele ale doamnei ministru al Educației, care e profesor de Română, eu sunt inginer, să ne uităm la declarațiile preşedintelui României, care a introdus cuvinte noi în vocabularul limbii române.

Giroscopul, ultimul pe lista de gafe a Vioricăi Dăncilă!

Giroscopul sau sertarizare. Nu mai știu. Am reținut câteva dintre ele. Atunci când există presiune, și cel mai abil jucător poate să facă greșeli”, a spus fostul premier.

De remarcat că giroscopul este un termen, care, conform DEX online, înseamnă: “Corp solid sprijinit în aşa fel, încât este liber să se rotească în jurul axei sale. Aparat care, antrenat de o mişcare de rotaţie în jurul uneia dintre axe, se poate deplasa astfel încât să nu modifice direcţia axei sale de rotaţie. Dispozitiv care asigură stabilitatea şi orientarea în spaţiu a unui avion, a unui submarin etc”.

Vă readucem aminte că președintele Klaus Iohannis a folosit termenul în cadrul unei conferinţe din 19 august, atunci când a fost întrebat care este motivul pentru care a girat racolările de membri PSD făcute de PNL. Șeful de stat a glumit și l-a rugat pe jurnalist să repete ultima parte a întrebării, spunând: “Aia cu giroscopul”.

Serie de gafe pentru Viorica Dăncilă

De altfel, Viorica Dăncilă a intrat în folclorul urban prin gafele de exprimare și cele de protocol pe care le-a făcut atunci când se afla în funcția de premier. Lumea a râs cu lacrimi când, în cadrul unei ședințe de guvern, a spus 20-20 în loc de 2020: „Tot astăzi adoptăm în perspectiva Euro douăzeci-douăzeci și hotărarea Guvernului”.

E adevărat că anii au trecut, naționala s-a făcut de râs și stadioanele sunt încă departe de finalizare. Cât despre celelalte proiecte solicitate pentru organizarea EURO, mai bine să le dăm pace.

N-a ieșit prea bine nici în domeniul sănătate. A spus de șase ori „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timpul unei ședințe a Executivului. Și asta, în ciuda faptului că citea de pe foi. A fost taxată imediat de Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății din perioada tehnocraților.

Spre uimirea tuturor, la întâlnirea cu premierul Benjamin Netanyahu, singurul răspuns pe care premierul Dăncilă a știut să-l dea la o întrebare în limba engleză din partea omologului israelian a fost: “He, he”. Lumea a privit, dar nu s-a lămurit.

Viorica Dăncilă, combinație de limbi la întâlnirea cu Papa Francisc

Englezo-româna a scos-o de câteva ori pe fostul premier din încurcătură. Astfel, pentru întâlnirea cu Papa Francisc, Viorică Dăncilă nu a învățat în engleză formula de adresare către Suveranul Pontif, rostind: “Sfintia Voastră, I am very glad for this opportunity”.

„Cei care dezinformează UE sunt autiști”, a spus fostul candidat al PSD-ului la alegerile prezidențiale. Declarația a a ajuns pe masa celor de la CNCD. Mai mult de atât, întrebată de presă dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală”.

Gafele de protocol au fost ca la ele acasă. Viorica Dăncilă a vrut să plece de la întâlnirea cu premierul croat Andrej Plenković, pe care chiar ea îl avea ca invitat în Palatul Victoria înaintea intonării imnurilor celor două țări. Acesta i-a făcut un semn discret să aștepte. Nu s-a oprit aici și i-a făcut semn premierului croat să între în Palat înainte de salutarea gărzii de onoare.

La finalul declarațiilor comune, premierul Dăncilă i-a propus acestuia într-o engleză stricată: “Make a photo?”. În conferința de presă comună, Dăncilă a declarat: “Am avut discuții foarte interesante privind cooperarea noastră (…) și în perspectiva apartenenței cele două state”.

Spital, oraș, stadion,…, shaorma cu de toate

Ne întoarcem la sănătate, acolo unde Viorica Dăncilă a avut probleme serioase cu spitalele. „Avem apoi orașul medical universal…universitar Complex Carol Davila, care se va construi în zona de nord a Capitalei”, a spus aceasta.

Sportul nu avea cum să rămână „nepedepsit”. “Sunt trei stadioane care deja se fac: Dinamo, Rapid și… Giulesti”, a spus Dăncilă după ce s-a uitat îndelung la consilieră, așteptând să i se soptească un răspuns.

I-a uitat numele premierului eston Juri Ratas în cadrul declarațiilor oficiale, dar s-a apărat puternic la moțiunea de cenzură depusă de PNL, în Parlament. Doar că, fostul premier a zis Banca Monetară în loc de Banca Mondială: „Când nu ați mai avut cum să negați performanțele economice ale acestei guvernări, recunoscute de Fondul Monetar Internațional, Banca Monetară(..)”

A fost de altfel un lung șir al gafelor atunci. „De ce mințiți oamenii că în fiecare lună a crescut prețurile?”, „Această dezinformare este pur și simplu o minciună!” „Majorările de prețuri s-au diminuat”, a încercat să se apere Dăncilă.

Fostul premier a avut probleme și la geografie. „Bineînţeles că nu încercăm să intervenim în problemele interne ale unui stat membru cum este Iranul sau Pakistanul, dar cred că este nevoie de discuţii cu cei care sunt factori de decizie ca drepturile femeii să devină o realitate”.

Într-un interviu acordat la Bruxelles după o întâlnire cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, Dăncilă a declarat că au vorbit despre “abuzul în servici”. O altă gafă care a făcut înconjurul mediului online, a fost cea în care a pronunțat de trei ori “Boing” numele companiei “Boeing”.

Cine este Viorica Dăncilă, fostul premier al României

Vasilica-Viorica Dăncilă a fost președinte al Partidului Social Democrat și a ocupat funcția de prim-ministru al României de la 29 ianuarie 2018 până la 4 noiembrie 2019. De altfel, aceasta este prima femeie din istoria României care a deținut o asemenea funcție

Viorica Dăncilă a fost propusă pe 16 ianuarie 2018 de către PSD să preia frâiele Executivului, în urma demisiei prim-ministrului Mihai Tudose. Guvernul Viorica Dăncilă a primit votul de încredere al Parlamentului pe 29 ianuarie 2018, dar a picat pe 10 octombrie 2019, în urma unei moțiuni de cenzură.

Pe 23 iulie 2019, Viorica Dăncilă a fost desemnată de Biroul Politic Național al PSD candidatul partidului la alegerile prezidențiale din noiembrie. La 24 noiembrie 2019, a pierdut în al doilea tur de scrutin, în care a obținut peste 33,91% din voturi, împotriva președintelui actual Klaus Iohannis.