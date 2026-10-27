Daniel Pancu a găsit „inamicul” numărul 1 din meciul Corvinul – Rapid 0-0: „Foarte greu. Aproape imposibil!”

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Rapid nu a reușit să se impună pe terenul Corvinului în și în ultimul meci, cu UTA. Daniel Pancu a spus după partida de la Petroșani că eșecul din campionat cu FCSB și-a lăsat amprenta. Antrenorul giuleștenilor a numit ca factor decisiv pentru remiza albă și calitatea terenului, așa cum au făcut-o și elevii săi.

Daniel Pancu, concluzii după Corvinul – Rapid 0-0

Daniel Pancu nu a fost cel mai fericit antrenor după remiza cu Corvinul, dar nici cel mai dezamăgit. Tehnicianul Rapidului a spus că terenul a fost unul extrem de dificil, iar psihicul elevilor săi a fost încă afectat după 1-4 cu FCSB în derby-ul etapei a 13-a din campionat. Antrenorul giuleștenilor a mai spus că vrea victoria cu UTA în ultima etapă a grupei pentru o calificare fără emoții în sferturi. „Ne-am dorit foarte mult să câștigăm, venisem să câștigăm. Am plecat de la ideea să nu primim gol. Terenul a fost foarte greu, aproape imposibil. Una peste alta, nu știu dacă să fiu mulțumit sau nemulțumit. Obiectivul nostru este locul 1, dar nu depinde doar de noi. E greu și pentru jucători, derby-ul pierdut a lăsat urme. Mental, s-a văzut și astăzi acest lucru.

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Eu zic că sunt lucruri normale, dar dacă suntem la o echipă care vrea să joace din 3 în 3 zile trebuie să ne ridicăm și să ne revenim. Nu mă așteptam la mai mult. Voi spune la final de grupă dacă a fost un rezultat bun sau nu. Le-am cerut jucătorilor să uite ce s-a întâmplat. Corvinul a fost un adversar greu și este foarte bună pe teren propriu. Rămânem cu regretul că nu am câștigat. Partea bună este că nu am primit gol, după cele 7 în ultimele 2 deplasări. Cu UTA e decisiv, suntem obligați să câștigăm pentru locul 1. Dacă câștigăm suntem calificați, indiferent de poziție!”, a spus Daniel Pancu după Corvinul – Rapid 0-0.

Claudiu Petrila a identificat marele minus din jocul Rapidului

Claudiu Petrila a spus la rândul său că terenul a fost foarte moale și că a dăunat jocului prestat de echipa sa. El a fost de părere că totul s-ar fi încheiat altfel dacă el și colegii săi gestionau diferit ultima pasă în fazele de atac. „Am jucat la victorie. Am jucat cei cu minute mai puține și pot spune că am făcut-o bine, mai ales că nu mai jucasem în acest sistem. Nu știu dacă ne-a împiedicat ceva anume să câștigăm… poate ceva la ultima pasă. Terenul a fost foarte moale și ne-a făcut să ne simțim că dăm înapoi… Eu cred că am făcut un meci bun. Mă interesează să ieșim doar noi bine mai departe, restul nu sunt treaba mea!”, a spus Claudiu Petrila după Corvinul – Rapid 0-0.

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Cristi Manea a spus ce obiectiv are Rapid în acest sezon

Cristi Manea a vorbit la rândul său după meciul cu Corvinul și a spus că Rapid vrea în acest sezon nu doar să ajungă în finala Cupei, ci și să pună mâna pe marele trofeu. „Un meci foarte greu pe un teren foarte greu. Au fost fotbaliști care au jucat mai puțin în acest sezon și cred că a fost un rezultat echitabil. Mister ne-a zis să fim pregătiți pentru un meci cu multe dueluri, văzuse terenul dimineață. Eu zic că am făcut un meci bun, și noi, dar și ei. Sperăm să câștigăm cu UTA și să ne calificăm mai departe. Obiectivul nostru e finala, pe care vrem să o câștigăm. Este destul de greu după ultimul rezultat. Anul trecut am câștigat în sezonul regular în fața echipelor din top, și am pierdut în play-off. Anul acesta sper să fie diferit!”, a spus și Cristi Manea după Corvinul – Rapid 0-0.