Sport

Jucătorii Rapidului își fac „mea culpa” după remiza cu Farul: „Slabi în repriza a doua!”

Mihai Dragomir
07.11.2026 | 19:54
Jucatorii Rapidului isi fac mea culpa dupa remiza cu Farul Slabi in repriza a doua
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Elevii lui Daniel Pancu au spus ce nu a mers în Farul - Rapid 1-1. Foto: Sport Pictures.
Rapid a plecat cu doar un singur punct din deplasarea cu Farul în etapa a 15-a din SuperLiga. Elevii lui Daniel Pancu au reacționat după fluierul final, identificând factorul care a decis rezultatul.
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Etapa a 15-a din SuperLiga a însemnat pentru Rapid doar o remiză pe terenul Farului. Giuleștenii au deschis primii scorul, însă s-au văzut egalați în actul secund. Olimpiu Moruțan și Vladan Bubanja au identificat același aspect care a tras formația bucureșteană în jos: prestația din a doua repriză.

Olimpiu Moruțan a identificat motivul remizei din meciul Farul – Rapid 1-1

Olimpiu Moruțan a vorbit primul după punctul obținut de Rapid la Ovidiu contra Farului. Mijlocașul giuleștenilor a scos în evidență faptul că echipa lui nu a intrat la fel de montată în repriza a doua așa cum a făcut-o în primul act. Fotbalistul a mai vorbit și despre convocarea sa la echipa națională, în ultima acțiune din acest an, despre care a spus că vrea să se încheie cu 6 puncte obținute de „tricolori” din cele două meciuri. „Nu suntem foarte mulțumiți. Am făcut o primă repriză foarte bună, în a doua am intrat mai slab. Mergem cu un singur punct acasă.

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Cred că nu am intrat cum am făcut-o în prima și au venit peste noi. Farul a fost o echipă foarte bună. Noi, în prima repriză am făcut ce a trebuit. Suntem mulțumiți de prima parte a sezonului, se putea și mai bine. Mergem înainte. Sunt fericit că am fost convocat la națională și vreau să facem treabă bună, să scoatem puncte din ultimele meciuri. Ne dorim să câștigăm și să mergem cu ambiție, să aducem 6 puncte”, a spus Olimpiu Moruțan după Farul – Rapid 1-1, conform TV Digi Sport.

Vladan Bubanja, reacție după golul marcat în Farul – Rapid 1-1

Vladan Bubanja este cel care a deschis scorul în deplasarea cu Farul. Mijlocașul muntenegrean a simțit că echipa lui a scăzut nivelul în a doua repriză, însă nu a ezitat să laude Farul pentru cât de bine joacă acasă în acest sezon. El a mai spus că este foarte important că a reușit să marcheze și speră să o mai facă. „Am jucat bine în prima repriză, în a doua am avut niște probleme. Trebuie să le analizăm și să ne îmbunătățim… Știam că sunt o echipă bună și că joacă foarte bine acasă.

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Vedem pe viitor… Cred că Rapid a scăzut nivelul în repriza a doua, nu știu ce să spun… Nu am intrat bine în partea a doua. Încerc să o țin în același ritm, e important pentru mine că am marcat. Am avut 4 meciuri grele în 15 zile, cred că suntem într-un moment bun. Sunt mulțumit după acest tur, în anumite momente poate că puteam mai mult, dar este bine și așa!”, a spus și Vladan Bubanja conform sursei. După pauza competițională, Rapid va întâlni Sepsi în deplasare, în cadrul etapei a 16-a, într-o confruntare programată luni, 23 noiembrie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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