Giuleștenii consideră că au prima șansă în Bănie: “Rapid e favorită la Craiova!”

Universitatea Craiova – Rapid este cel mai interesant duel din etapa 15 a SuperLigii. Dacă oltenii se vor impune, atunci îi vor egala pe rivali. De cealaltă parte, o victorie a giuleștenilor i-ar duce pe elevii lui Costel Gâlcă la șase lungimi distanță de formația din Bănie. Ce spune Robert Niță despre acest derby.

Robert Niță o vede pe Rapid favorită în meciul cu Universitatea Craiova

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a transmis că Rapid poate fi privită drept favorită la victorie în orice duel din campionat. Cât despre partida cu Universitatea Craiova, analistul FANATIK mizează pe dorința de „răzbunare” a lui Elvir Koljic și Costel Gâlcă.

„(n.r. – Cum vezi partida de duminică?) E un meci dificil, un adversar bun, o echipă care a avut un start de sezon foarte bun. Au un antrenor care vrea să impună, să implementeze niște lucruri acolo. Au un public cunoscător de fotbal și pretențios. Va fi lume multă, dar Rapidul se poate ridica la nivelul adversarului și, în momentul de față, poate pleca în fața oricărui adversar din postura de echipă favorită.

E un moment bun al Rapidului. E Koljic, care a plecat de la Craiova și, probabil, va exista un plus de dorință. Probabil că există dorința lui Costel de a face lucrurile mult mai bine decât până acum în meciul în fața Craiovei. Discuțiile au plecat acolo după un meci cu Metalul Buzău, din Cupa României, iar după câteva etape a existat un acord între club și Costel Gâlcă”, a declarat Robert Niță.

Reveniri importante la Rapid înainte de meciul cu Universitatea Craiova

În continuarea dialogului, Robert Niță a amintit faptul că și sunt gata să se afle pe teren. Totodată, fostul jucător al giuleștenilor a scos în evidență faptul , iar fotbaliști precum Pop sau Baroan au impresionat în meciul cu Dumbrăvița.

„Una peste alta, este un joc între două echipe care propun fotbal, care joacă în turul acesta de campionat și pot oferi un meci bun. Din punctul meu de vedere, Rapid, după ultimele rezultate și prestații, este echipa favorita. Este mai multă liniște în Giulești, este constanță în joc și în rezultate și cred că se poate impune la Craiova.

Aseară a revenit și Ciobotariu după accidentarea la genunchi, Hromada a revenit și el. Ciobotariu este la 100% acum, se antrenează cu echipa, aseară a intrat 30 de minute. A prins minute și Bolgado. A dat gol și Jambor după o centrare foarte bună a lui Rareș Pop. Baroan a prins și el minute, a dat centrarea la golul al doilea marcat de Dobre. Eu consider că Rapid este favorită la Craiova!”, a încheiat Robert Niță.

