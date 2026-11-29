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Rapid a înregistrat o victorie la scor cu FC Botoșani, după 5-0 în etapa 17. Giuleștenii au devenit, temporar, lideri în SuperLiga. Filip Stojilkovic și Cătălin Vulturar au reacționat după fluierul final, ambii ținând să îi mulțumească antrenorului Daniel Pancu.

Filip Stojilkovic și-a luat revanșa față de Daniel Pancu. Ce mesaj i-a transmis după Rapid – FC Botoșani 5-0

Filip Stojilkovic a marcat o „dublă” în poarta moldovenilor. Atacantul, care etapa trecută după ce a ratat în meciul cu Sepsi, a ținut să îi mulțumească antrenorului său pentru cât de mult l-a ajutat până acum. „Cred că a fost un cadou frumos pentru suporterii care au venit pe vremea asta. A fost fantastic cu asemenea fani în spate. După ce am marcat primul gol am continuat, nu ne-am oprit. Asta este o mentalitate sănătoasă. Nu mă așteptam la un asemenea meci.

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Ne pregătim pentru fiecare. Avem calitatea pentru a domina echipe. E fantastic să fim pe primul loc, dar hai să o luăm pas cu pas, săptămână cu săptămână. E un sentiment plăcut să marchezi și să îți ajuți colegii. Săptămâna trecută mi-a sărit mingea, de aceea a avut Mister acea reacție. Știu că e normal și trebuie să marchez. Pancu m-a ajutat mult!”, a declarat Filip Stojilkovic pentru

Cătălin Vulturar exultă după Rapid – FC Botoșani 5-0

Cătălin Vulturar, cel care din septembrie, este din nou la randamentul avut înainte. Tânărul fotbalist al giuleștenilor a ținut la rândul său să îl laude pe Daniel Pancu pentru atmosfera de la echipă odată cu venirea sa. „Avem motiv de bucurie în seara aceasta. Vin următoarele meciuri și trebuie să fim concentrați. Nu pot spune că mă așteptam la așa ceva, mai ales în prima repriză. Mă bucur că am pus presiune constant pe adversar și că ne-am făcut meciul mai ușor. Piciorul meu de bază este dreptul, nu-mi amintesc să mai fi marcat cu stângul. Mă bucur, a fost ceva spontan… Am avut încredere că pot reuși. Golul a fost din instinct, așa am simțit.

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Din păcate voi sta cu CFR. Bineînțeles, trebuie să fim concentrați la meciul din Cupă cu UTA. Îl vom trata ca pe o finală și vom da totul aici, în Giulești. E clar că primul loc ne-a dat un boost de energie și pe viitor ne ajută să avem încredere că vom reuși. Cred că m-am îmbunătățit din toate punctele de vedere de când a venit Mister, dar toți colegii… ne simțim mult mai bine!”, a spus și Cătălin Vulturar, conform sursei citate.

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Rapid a acumulat 37 de puncte după 17 etape și este liderul SuperLigii, până la deznodământul meciului de luni dintre U Craiova și Dinamo. Următorul meci al „alb-vișiniilor” este cel de miercuri, 3 decembrie, acasă, cu UTA, în ultima etapă din grupele Cupei. Ulterior, sâmbătă, pe 5 decembrie, giuleștenii se deplasează în Gruia pentru derby-ul cu CFR Cluj.