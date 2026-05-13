“Giuleștiul e periculos, mai bine Dinamo!” Gigi Becali a prefațat barajul FCSB pentru Europa

a spus de-a lungul timpului că preferă să nu joace finala barajului de calificare în cupele europene contra celor de la Rapid, asta pentru că formația feroviară are un ajutor important din partea publicului.

Gigi Becali a vorbit despre barajul pe care FCSB urmează să-l joace pentru calificarea în Europa

recunoaște că nici pe Dinamo, dacă ar juca pe stadionul propriu, nu ar vrea să o întâlnească, dar acum fiind nevoită să evolueze pe Arcul de Triumf este un avantaj pe care FCSB îl are. Latifundiarul din Pipera spune și că, din punctul său de vedere, la nivel individual, giuleștenii stau mai bine ca lot.

„Asta e, cam se știa dinainte, ori Dinamo, ori Rapid. O să vedem ce vrea Dumnezeu. Tot una e. Și Rapid are jucători buni, mai valoroși, nu contează, tot una e. Bă, mi-a convenit mai bine Dinamo, că nu e bun Giuleștiul. Bine, erau și ăștia de la Dinamo, dar acum nu au stadion.

Jucăm cum ar veni neutru (n.r. pe Arcul de Triumf). Că au ei suporteri mai mulți, e altceva, dar tot în București este. La Rapid dacă ai pierdut 1-2 meciuri hopa, vine șina de tren. De aia nu vreau eu în Giulești, e belea mare să joci acolo. Arcul de Triumf e bun”, a spus Gigi Becali la ediția specială de FANATIK Superliga.

Când ar urma să aibă loc barajul pentru cupele europene. Toate calculele

Dacă în ceea ce privește semifinala de baraj avem deja meciul stabilit, cei de la FCSB urmând să primească vizita echipei FC Botoșani, într-o confruntare ce se va disputa pe arena din Ghencea, nu la fel putem spune și despre echipa din play-off care și-a asigurat locul în finală. Acolo lupta este încă deschisă, chiar dacă cei de la Dinamo au reușit să-și asigure un avans liniștitor înainte de ultimele 2 runde.

Astfel, cei de la Rapid au nevoie obligatoriu de două victorii în ultimele două meciuri, cu FC Argeș și cu Universitatea Craiova. Totuși, dacă Dinamo o bate pe CFR Cluj, atunci formația alb-roșie este sigură de finală, însă elevii lui Kopic ar putea ținti chiar mai sus, la poziția a 3-a, pentru că un succes cu formația din Gruia ar face ca diferența dintre echipe să fie de doar 1 punct înainte de ultima etapă, atunci când feroviarii primesc vizita celor de la FC Argeș, iar „câinii” merge pe terenul lui U Cluj. Finala barajului are loc pe 29 mai.