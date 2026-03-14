Giuleștiul i-a scandat numele lui Kader Keita înainte de derby-ul Rapid – Dinamo. Reacția fotbalistului care a fost implicat într-un accident auto

Atmosferă de derby în Giulești înainte de meciul Rapid – Dinamo. Suporterii echipei gazdă au creat un moment deosebit înaintea startului partidei pentru Kader Keita, jucătorul care a accidentat cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni. Cum a reacționat fotbalistul.

Kader Keita, susținut de întreg stadionul Giulești înainte de Rapid – Dinamo

Rapid a fost zguduită recent de un nou episod șocant. În urmă cu unsprezece zile, Kader Keita, fotbalistul legitimat la Rapid București, a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Întreg episodul a dat startul unor reacții și trăiri puternice.

Dacă , jucătorul și-a aflat pedeapsa. Colegii, dar mai ales suporterii rapidiști nu au rămas indiferenți.

Reporterii FANATIK prezenți pe Giulești au surprins cum tot stadionul i-a scandat numele lui Keita, totul plecând de la tribuna a doua. Keita i-a aplaudat și s-a dus sa scandeze alături de ei. Ba mai mult, colegii au încercat să îl binedispună făcând glume cu acesta.

Detalii șocante din vestiarul Rapidului după accidentul auto comis de Kader Keita

Robert Niță, expertul FANATIK și unul dintre apropiații Rapidului, după tragicul eveniment în care Kader Keita a fost protagonist. Deși fotbalistul a participat la antrenamente, starea sa nu i-a permis să se concentreze, iar colegii au fost afectați la rândul lor.

„Știi cum a fost în vestiar? Nu spun prima zi, când se dădeau imagini la TV cu el…. Cu gluga pe cap, cu cătușe. Afectează vestiarul, e colegul tău, omul de lângă tine. Toți întrebau dacă mai sunt noutăți, dacă s-a mai întâmplat ceva. E greu, e ca o familie. Toți suferă”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.