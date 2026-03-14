Giuleștiul i-a scandat numele lui Kader Keita înainte de derby-ul Rapid – Dinamo. Reacția fotbalistului care a fost implicat într-un accident auto

Atmosferă de derby în Giulești înainte de meciul Rapid – Dinamo. Suporterii echipei gazdă au creat un moment deosebit înaintea startului partidei pentru Kader Keita, jucătorul care a accidentat cu mașina o femeie aflată pe trecerea de pietoni. Cum a reacționat fotbalistul.
Rapid a fost zguduită recent de un nou episod șocant. În urmă cu unsprezece zile, Kader Keita, fotbalistul legitimat la Rapid București, a lovit cu mașina o femeie în vârstă de 68 de ani ce traversa regulamentar pe trecerea de pietoni. Întreg episodul a dat startul unor reacții și trăiri puternice.
Dacă persoana accidentată se află în comă și ar fi suferit mai multe AVC-uri, jucătorul și-a aflat pedeapsa. Kader Keita a scăpat de arestul preventiv, dar va rămâne sub control judiciar. Colegii, dar mai ales suporterii rapidiști nu au rămas indiferenți.
Reporterii FANATIK prezenți pe Giulești au surprins cum tot stadionul i-a scandat numele lui Keita, totul plecând de la tribuna a doua. Keita i-a aplaudat și s-a dus sa scandeze alături de ei. Ba mai mult, colegii au încercat să îl binedispună făcând glume cu acesta.
Robert Niță, expertul FANATIK și unul dintre apropiații Rapidului, a vorbit recent despre starea din vestiarul echipei după tragicul eveniment în care Kader Keita a fost protagonist. Deși fotbalistul a participat la antrenamente, starea sa nu i-a permis să se concentreze, iar colegii au fost afectați la rândul lor.
„Știi cum a fost în vestiar? Nu spun prima zi, când se dădeau imagini la TV cu el…. Cu gluga pe cap, cu cătușe. Afectează vestiarul, e colegul tău, omul de lângă tine. Toți întrebau dacă mai sunt noutăți, dacă s-a mai întâmplat ceva. E greu, e ca o familie. Toți suferă”, a spus Robert Niță la FANATIK SUPERLIGA.