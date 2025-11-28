Sport

Giuleștiul în alertă! Vine lunetistul SuperLigii, fotbalistul crescut la echipa lui Pele și Neymar

Giuleștenii sunt liderul SuperLigii, după 17 etape, și primesc astăzi vizita celor de la Csikszereda, care vin la București în mare formă, autorul unor goluri fabuloase
Catalin Oprea
28.11.2025 | 13:23
Anderson Ceara a jucat pentru Santos înainte de a veni în România FOTO facebook
Rapid și Csikszereda deschid etapa a 18-a cu meciul programat diseară în Giulești. Acolo unde vine unul dintre cei mai buni fotbaliști străini care activează în SuperLiga României. Este vorba despre brazilianul Anderson Ceara.

Anderson Ceara a jucat pentru Santos, echipa lui Pele și Neymar

Mijlocașul de 26 de ani este fotbalistul din SuperLiga cu cele mai mult goluri marcate din afara careului. A reușit trei goluri prin șuturi de la distanță, ultimul, cel în poarta Unirii Slobozia, fiind o adevărată capodoperă.

Cu alte trei pase de gol date în acest sezon, Anderson Ceara este liderul celor de la Miercurea Ciuc. Are cele mai multe contribuții de gol în acest sezon, primul pentru echipa sa în SuperLiga. El este la al treilea campionat pentru Csikczereda, având o contribuție important la promovarea din acest an.

Ceara e unul dintre puținii brazilieni care au trecut prin România și care au jucat în prima ligă din țara sa. Și nu a făcut-o pentru oricine, ci pentru Santos, echipa care i-a dat fotbalului mare pe Neymar, dar mai ales pe Pele.

La Miercurea Ciuc a venit din liga a patra braziliană

Brazilianul maghiarilor din SuperLiga a jucat 11 ani la Santos, trecând pe la toate grupele de juniori și tineret și bifând două meci la echipa mare. El s-a aflat sub contract cu Santos până în 2023, dar în ultimele trei sezoane a fost împrumutat.

În România a ajuns de la Santa Cruz, o echipă din liga a patra braziliană, unde fusese trimis de Santos. Fotbalistul, pe numele lui real Francisco Anderson de Jesus dos Santos, și-a luat titulatura Anderson Ceara, deoarece este născut în provincial Ceara, din nord-estul Braziliei.

“Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare. E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă excelentă”, a spus antrenorul Robert Ilyeș despre elevul său.

Ilyeș va fi adversarul echipei pentru care a câștigat cinci trofee

Pentru tehnicianul de 51 de ani meciul cu Rapid va fi unul special. El a jucat în Giulești timp de patru sezoane și jumătate (2002-2006), câștigând cinci trofee. A fost campion în 2002, a luat Cupa României în 2002 și 2006 și Supercupa României în 2002 și 2003.

Ilyeș va fi pentru prima dată adversarul fostei echipe, din postura de antrenor principal. Rapid și Csikszereda s-au întâlnit o singură data în SuperLiga. În tur, la Miercurea Ciuc, giuleștenii au învins cu 2-0, goluri Hromada și Petrila.

