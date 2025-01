Giulia Anghelescu, în lacrimi după ce a pierdut proba la Power Couple. Primele declarații ale vedetei: ”Am plâns de nervi”. Exclusiv

Giulia Anghelescu și soțul ei, Vlad Huidu, formează unul dintre cuplurile de la Power Couple, emisiunea prezentată de Dani Oțil. Cei doi au avut o seară cu mulți nervi și lacrimi.

Săptămâna a început cu o probă neașteptat de grea la Power Couple pentru bărbați… dar și pentru partenere! Deși era seara în care ei erau provocați, fetele nu au stat deoparte și s-au trezit agățate cu o sfoară de o platformă aflată la mare înălțime.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, lacrimi la Power Couple

În acest timp, bărbații aflați pe platformă aveau parte de mai multe activități principale, cum ar fi curățarea unui pește, alegerea boabelor de orez cu bețișoare chinezești, mâncarea unor alimente… nu tocmai așteptate. Dar și unele secundare în care trebuiau să răspundă la întrebări legate de relație sau să facă calcule matematice.

O mare surpriză a avut loc când Giulia și Vlad Huidu au primit start probă. Deși cunoscut pentru faptul că este priceput la toate lucrurile în casă, dar și la cât de bine și cunoaște soția, Vlad s-a pierdut și nu a reușit să treacă de pasul doi al probei.

Toate răspunsurile greșite au dus-o pe soția lui și mai sus în aer, de unde a și căzut în gol. Cu ochii în lacrimi, aceasta a ținut să spună că nu se aștepta deloc un astfel de final.

“A fost prima probă la care am plâns de nervi”

”Ce am simțit? Că m-am enervat, că eram nervoasă. Am și plâns, a fost prima probă la care am plâns de nervi. De toți nervii din lumea asta. Dar, prima oară m-am enervat din cauza cărții, după aceea m-am enervat ori doi și din cauza calculelor.

Dar, până la urmă, aia e, trebuie să mergem înainte. Adică, doar la asta m-am gândit. Nu am rămas la fel de mult ca păpu prinsă în acest subiect”, a declarat Giulia Anghelescu, pentru FANATIK.

Oare și va reveni familia Huidu în următoarea ediție, de mâine seară? Sau va fi începutul unei săptămâni care-i va duce spre ultimele locuri?

săptămâna trecută, însă, au scapăt. Alături de cei doi, la vot au intrat și Radu și Alexandra Bucălae, cei care la proba de cuplu au fost pe ultimul loc. Acasă au plecat Radu și Alexandra Bucălae, iar DOC și Anca Munteanu au rămas în show.

DOC și Anca Munteanu, aproape de eliminare: “A fost șocantă seara”

”Era o singură șansă ca noi să ajungem la nominalizare și s-a întâmplat. Eram speriați că putem ajunge acolo, dar nu am crezut neapărat. Pe parcursul zilei, am realizat că unii concurenți au pierdut din obiecte și a fost clar că Theo și Cesima nu puteau pierde. Când am aflat că suntem la nominalizare cu Alexandra și Radu, am realizat că ei nu se așteptau deloc.

A fost șocantă seara, ne-a luat prin surprindere total. Eu m-am deprimat pentru că mi se părea că eu nu am avut timp destul să socializez cu fetele. Eu reușesc să creez conexiuni mai greu decât restul oamenilor. Iar Bucălae mi se părea că e funny și că nu ai nicio șansă în fața lui. Apoi, fizic, mi se părea că oamenii îi vor alege pe cei mai slabi. Așa că nu ne-am dat nicio șansă.

Ne-am gândit cine ar putea să ne voteze – și știam sigur de . Si am aflat ulterior de Andrei și Andra, sau măcar bănuiam. Vlad zicea că o să ne voteze și Nicu, dar eu îl vedeam mai jucător. Ne mai trebuiau 2 voturi sigure ca să mergem liniștiți”, ne declara Anca.