Giulia Anghelescu, mesaj uluitor în ziua votului. S-a aflat ce afinități politice are

Giulia Anghelescu îi îndeamnă pe români prin intermediul platformei de socializare Facebook să iasă la vot, să voteze pe 6 decembrie la alegerile parlamentare oamenii în care ei au încredere. Vedeta a ținut ca în acest context să laude Guvernul actual, dezvăluind ce preferințe politice are.

Cântăreața își dorește schimbare, o viață mai bună și alți oameni la putere, poate la fel ca cei care conduc Guvernul actual, făcând referire la PNL și premierul Ludovic Orban.

Artista are numai cuvinte de laudă la adresa celor care au condus țara în ultimele luni, motiv pentru care merge la vot. Giulia Anghelescu este de părere că dacă în această criză se afla altcineva la putere lucrurile nu ar fi fost la fel de bune.

Giulia Anghelescu: „Acest an a fost greu pentru noi toți și ar fi fost și mai greu dacă în locul acestui Guvern ar fi fost fie un unul de habarniști sau, și mai rău, un guvern de ticăloși”

Artista speră într-o schimbare, anume ca după aceste alegeri parlamentare să fie înlăturați de la putere toți oamenii care nu au avut intenții bune în ceea ce privește viitorul României.

„Nu știu ce faceți voi azi, dar eu ies la vot! Înainte să am copii nu prea mă interesa politica, însă de când am văzut că mare parte din destinul nostru depinde de politicieni, am ales să urmăresc cu mai multa atenție știrile și să mă informez pentru că îmi doresc să iau cele mai bune decizii pentru mine și familia mea.

Acest an a fost greu pentru noi toți și ar fi fost și mai greu dacă în locul acestui Guvern ar fi fost fie un unul de habarniști sau și mai rău un guvern de ticăloși. Știu că mulți oameni suferă și știu că tuturor ne e greu, nu doar românilor ci oamenilor din țoață lumea, dar am speranță că se vă sfârși curând.

Azi, ies la vot pentru că vreau să fiu cu un pas mai aproape de normalitate! Îmi doresc să mă bucur de viață împreună cu familia mea, în România, dar pentru asta avem nevoie de spitale, dezvoltare, autostrăzi, educație și nu cer lucruri exagerate ci doar o tara civilizata și o societate cât se poate de curata.

Merg la vot pentru că deși acest an a fost greu ar fi putut fi dezastruos dacă Guvernul actual nu ar fi luat măsuri rapide care să ne protejeze sănătatea. Ieșiți la vot pentru voi dar mai ales pentru viitorul copiilor voștri!”, a menționat Giulia Anghelescu pe Facebook.