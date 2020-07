Giulia Anghelescu, schimbare de look. Uite cum s-a transformat artista – Foto

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

View this post on Instagram

1, 2 sau 3? Imi place atat de mult noua culoare a parului meu incat nu m-am putut abtine sa nu postez toate cele 3 poze… 🥰🥰🥰 @florinnoje cat de fericita sunt ca esti parte din viata mea de atatia ani! U rock! P.S. Tricoul meu foaaaarte frumos este de la @nissa_official iar ochelarii de care nu ma mai despart sunt de la @medical_optik 😍 #badassmom #pixiecut #haircolor #manifestyourself #newcolor #loreal

ADVERTISEMENT