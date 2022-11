Giulia Nahmany, întâmplare inedită la Mormântul Sfânt. Ce mesaj a primit la Ierusalim: „Știu că asta e misiunea mea”

Giulya Nahmany crede în puterea energiilor, iar recent a trăit o experiență inedită. Aflată în vizită la Mormântul Sfânt, vedeta a primit un mesaj special din partea unui rabin.

Mesajul care i-a schimbat viața Giuliei Nahmany. Prin ce a trecut când a fost la Mormântul Sfânt

Nu doar că , dar Giulia Nahmany și-a schimbat viața pe mai multe planuri. În ciuda faptului că în trecut , vedeta își dorește să răspândească în jurul său doar energie pozitivă.

De altfel, susține că aceasta este și una din menirile sale principale pe această lume, lucru care i s-a confirmat în ultima vizită la Mormântul Sfânt.

La ieșirea din Ierusalim, susține vedeta, un rabin s-a apropiat de ea pentru a-i spune că este o persoană cu adevărat specială și bună la suflet. „Eu sunt lumină pură. Eu asta sunt. Eu sunt o ființă de lumină și una dintre misiunile mele pe acest pământ, pe care am înțeles-o și mi s-a și spus asta.

Nu de mult am fost într-o călătorie în Israel, în țara mea natală, și am avut o experiență extraordinară în Ierusalim. Nu este prima dată când merg la Mormântul Sfânt, dar de data asta a fost o experiență specială. Când am ieșit, a venit la mine un rabin și a spus: ‘Tu, tu ești foarte specială. Ești lumină. Ești pură. Ești foarte bună la suflet’.

Lucru pe care îl știam despre mine. Știam că sunt o persoană foarte bună, dar când a venit la mine și mi-a spus, mi-a dat un sentiment…Da, știu că asta e una din misiunile mele și trebuie să ajung mai departe, să împărtășim această lumină”, a declarat Giulia Nahmany pentru

Cum și-a găsit Giulia Nahmany pacea interioară

Pentru a ajunge să cunoască pacea interioară și să-și găsească echilibrul în viață, Giulia Nahmany susține că a trecut printr-un proces ce a durat mulți ani.

„A fost un proces care a durat câțiva ani de zile să ajung la această armonie perfectă pe care o trăiesc în momentul de față. Trebuie multă conștientizare, mult studiu. De multe ori, ceea ce trăim în exterior și în lumea asta urbană în care trăim, nu prea merge împreună cu ceea ce este în interior și atunci trebuie să trăim în echilibru și nu mereu este ușor”, a explicat vedeta.

Giulia Nahmany consideră că ceea ce ajutat-o este faptul că știe să se folosească de energia sa feminină, însă cu moderație.

„Cred că faptul că sunt mereu conștientă de energia mea feminină. Sunt feministă și cred în puterea feminină. Trebuie să știm cum s-o gestionăm și să nu trecem la polul opus. Sunt foarte multe femei care sunt foarte puternice, independente, dar care și-au pierdut această energie”, a concluzionat Giulia Nahmany.