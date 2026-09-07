Sport

Prezentatoarea care a întors toate privirile la Formula 1. Frumoasa șatenă i-a cucerit pe toți

Ea este moderatoarea de televiziune ce a reușit să se remarce la Marele Premiu de Formula 1 din Italia. Vedeta a primit comentarii savuroase de la fani.
Alexa Serdan
07.09.2026 | 17:00
Prezentatoarea care a intors toate privirile la Formula 1 Frumoasa satena ia cucerit pe toti
Cine este vedeta care a făcut furori la Formula 1. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
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Formula 1 este locul perfect pentru a ieși în evidență, o prezentatoare reușind să întoarcă toate privirile la ultimul eveniment desfășurat pe teritoriu italian. Frumoasa șatenă i-a cucerit pe toți cu apariția sa, dar și cu ținuta spectaculoasă.

Moderatoarea care s-a remarcat la Marele Premiu de Formula 1

Marele Premiu de Formula 1 este un eveniment sportiv care nu este dedicat doar bărbaților. Lewis Hamilton (41 ani) a avut o apariție unică în Italia datorită bolidului de lux pe care l-a achiziționat recent și care a fost restaurat rapid. Pilotul de curse nu este singurul care a făcut senzație. Kimi Antonelli (20 ani) a reușit să se impună la Monza.

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Italianul a rupt un blestem vechi de 60 de ani. După ce a câștigat marele trofeu privirile au fost ațintite și asupra celor mai frumoase doamne și domnișoare care au fost prezente în tribune. Una dintre acestea este o cunoscută moderatoare de televiziune, care a făcut furori. Giusy Meloni (27 de ani) este frumoasa șatenă care a fost în centrul atenției.

Superba jurnalistă i-a captivat pe toți cu simpla sa prezență. Jurnalista de origine italiană este o reporteră care lucrează în domeniul sportiv. Ea este celebră în special pentru aparițiile la DAZN și Rai, cursa de la Monza fiind un eveniment la care a făcut spectacol datorită unei ținute simple cu o fustă scurtă și o vestă care i-a evidențiat formele.

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„Primul meu Grand Prix de Formula 1. Kimi Antonelli a câștigat”, a notat prezentatoarea, pe Instagram. Pe acest cont este urmărită de 747.000 de internauți, care i-au comentat instant fotografiile. „După ce te-au văzut toți piloții au uitat să mai conducă”, este comentariul lăsat de o persoană, în social media.

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Alți fani i-au scris: „Sincer, ești minunată, mai frumoasă decât un Ferrari” sau „Iată de ce Leclerc a terminat Marele Premiu atât de repede”. „Zâmbetul acela e cel mai frumos”, a remarcat un internaut care este la curent cu postările vedetei. „Frumoasă”, „Câștigător” sau „Te iubesc”, au notat alți admiratori.

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Cine este superba prezentatoare italiană

Giusy Meloni s-a născut pe 1 aprilie 1999, la Roma. Șatena și-a început cariera în jurnalism sportiv la Sportitalia, în anul 2022. Ulterior, a fost la cârma unui jurnal sportiv în limba engleză. Apoi, vedeta a lucrat la Milan TV, unde a prezentat emisiuni înainte și după meciurile lui AC Milan. Un an mai târziu a semnat cu Rai.

Prezentatoarea italiană a apărut la La Domenica Sportiva și Notti Europee. Din sezonul 2024/25 este una dintre cele mai importante fețe de la DAZN. Lucrează atât ca prezentatoare, cât și ca reporteră pe stadioanele din Serie A. Și-a încercat norocul și în alt domeniu, actoria. A avut un rol în filmul Corro da te.

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Șatena își protejează foarte mult viața privată. Până acum nu a confirmat nicio relație sentimentală, deși în anul 2024 a apărut un zvon privind o legătură cu Marco Mezzaroma, președintele Sport e Salute. Niciunul dintre ei nu a comentat pe marginea subiectului. Giusy Meloni arată că nu are un iubit în momentul de față.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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