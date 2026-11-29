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Fotbalul românesc duce o lipsă acută de tineri fotbaliști de valoare, care să vină și să evolueze pe prima scenă încă de la vârste fragede. Campionatul Mondial U17 din Qatar a arătat însă că pot exista și soluții. România a propus, la acest turneu final, o serie de fotbaliști interesanți, care pot ajunge mari. Cine e „giuvaerul” din curtea Rapidului care, momentan, nu primește șanse de la Daniel Pancu.

El este „giuvaerul” din curtea Rapidului pe care Daniel Pancu încă nu-l ia în calcul. A jucat în toate partidele de la Campionatul Mondial U17

După două eșecuri similare, 0-1 cu Mexic și 0-1 cu Venezuela, pentru România U17 a venit, în ultimul meci din grupele Campionatului Mondial U17 din Qatar, și prima victorie. A fost un categoric 3-1 contra naționalei din Camerun. Din păcate, nu a fost suficient. Micii „tricolori” aveau nevoie de un succes la 4 goluri diferență pentru a se califica mai departe.

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, însă această aventură de câteva zile din Qatar aduce și o serie de plusuri. Vorbim, mai exact, de unii jucători care, prin muncă și continuitate, pot să se afirme și la seniori în anii care vin. Unul dintre aceștia este puștiul Erik Mănăilă (17 ani). Despre el a vorbit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Emanuel Roșu, corespondentul FANATIK la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Interesant este faptul că fundașul dreapta, deși este la Rapid, încă nu a intrat în vederile lui Daniel Pancu (49 de ani) pentru a cocheta cu prima echipă.

„Văzându-i individual pe cei de la naționala U17 a României, luați unul câte unul, cred că e o generație din care vom scoate fotbaliști. Peste ani ne vom gândi: ‘Uite, măcar jumătate din naționala mare a fost la Mondialul U17, acum 6-7-8 ani’. Este chiar o generație cu jucători speciali și chiar și cei care nu ies în prim-plan.

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Uite, de exemplu, fundașul dreapta (Erik) Mănăilă de la Rapid, care a pătruns în primul 11 după accidentarea lui (Cosmin) Matei din primul meci, e un jucător care mie mi se pare clar de lot de SuperLigă. Adică mi se pare un jucător care merită încercat și forțat pentru SuperLigă. Nu știu dacă va avea șansa asta. Nu știu dacă la Rapid, probabil că o va lua din altă parte, dar e un jucător bun. Sunt mulți, foarte mulți jucători buni. Nu ne-a ieșit de data asta. N-am reușit să facem chimia de care aveam atâta nevoie să trecem mai departe”, a spus trimisul FANATIK la Mondialul U17.

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Emanuel Roșu, despre Mănăilă: „Poate fi cu siguranță o soluție în lotul Rapidului, să primească minute”

Deocamdată, nu sunt semne că Rapid ar avea în plan, în viitorul apropiat, să-i dea șanse lui Mănăilă. Giuleștenii își betonează flancul drept al apărării prin lui Răzvan Onea (28 de ani) și discuții de prelungire pentru Cristian Manea (29 de ani). În opinia lui Emanuel Roșu, chiar și la o vârstă fragedă de 17 ani, Erik Mănăilă ar merita șanse la Rapid. „O soluție de lot mi se pare fără nicio problemă. Adică să fie al doilea, să primească minute. Pancu e un antrenor curajos, de regulă. Adică nu știu cum se mișcă el la nivel de ligă de tineret, că nu am văzut, nu l-am urmărit în Liga de Tineret, dar ce am văzut aici mi s-a părut un jucător care poate o soluție. Vedem atât de rar un fundaș dreapta care reușește să și urce, să și centreze, încât cred că merită urmărit băiatul ăsta”.

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Erik Mănăilă nu este singurul fotbalist cu potențial uriaș de creștere. Trimisul FANATIK în Qatar a enumerat și alți jucători din tânăra generație de la U17 care, pe viitor, pot să facă pasul și la naționala mare. „(n.r. Spune 3 jucători care, pe viitor, vor ajunge la naționala mare) În primul rând ar fi băieții din apărare, Corduneanu (Fiorentina), Paul (AS Roma) și Corlat (Real Madrid). Mai e Precup (Villarreal), mijlocașul defensiv, care mie mi-a plăcut foarte mult. E un jucător care atinge mingea într-un mod special, controlează foarte frumos și cred că îl vom vedea la naționala mare”.