„Gladiatorul” FCSB-ului, în lot pentru meciul cu Young Boys! Revenire spectaculoasă. Exclusiv

Vali Crețu și-a revenit spectaculos și va fi apt pentru meciul lui FCSB din Europa League cu Young Boys. Elias Charalambous și Mihai Pintilii se pot baza pe serviciile sale.
Joi, 2 octombrie, de la 19:45, FCSB primește vizita lui Young Boys pe Arena Națională, în al doilea meci din grupa principală din Europa League. Pentru jocul cu elvețienii, campioana României a primit o veste bună.
Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, Vali Crețu este în lot pentru partida din cupele europene. „Gladiatorul” roș-albaștrilor și-a revenit spectaculos și reprezintă o variantă pentru cuplul Charalambous – Pintilii.
Fundașul dreapta în vârstă de 36 de ani nu a jucat în ultimele patru meci ale lui FCSB. De la remiza din deplasare cu CFR Cluj, 2-2, din 31 august, Vali Crețu nu a mai bifat minute pentru gruparea patronată de Gigi Becali.
Elias Charalambous și Mihai Pintilii au fost nevoiți să găsească soluții în absența lui Crețu. În flancul stâng al apărării au evoluat Alexandru Pantea, cu prestații solide, dar care și el a întâmpinat, între timp, probleme medicale, Daniel Graovac și Mihai Toma, reprofilat din extremă stânga.
Culmea, Toma nu a intrat în dizgrațiile patronului pentru evoluțiile ca fundaș dreapta, ci ca mijlocaș. După succesul cu Oțelul Galați, Gigi Becali a anunțat că Alexandru Stoian va fi jucătorul pe care FCSB îl va folosi pentru a îndeplini regula U21.
„Va juca Stoian. Toma are calitate, numai că a început să se ascundă de minge. Și știți ce fac dacă se ascunde…. Stoian va juca de acum încolo. Are tupeu! În bandă îl bag, dacă avem avantaj trece el vârf și Miculescu în bandă. Ce să facem, să joace în locul lui Olaru?”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.