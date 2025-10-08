Sport

„Gladiatorul” Valentin Crețu, șocat de transferul realizat de rivala din Superligă: „E ceva incredibil”

Valentin Crețu, fundașul celor de la FCSB, a fost extrem de surprins cu privire la un transfer realizat de o rivală din Superligă. Experimentatul fotbalist a vorbit și despre startul dificil de sezon al campioanei.
Bogdan Mariș
08.10.2025 | 19:05
Gladiatorul Valentin Cretu socat de transferul realizat de rivala din Superliga E ceva incredibil
ULTIMA ORĂ
Valentin Crețu a vorbit despre problemele defensive de la FCSB și s-a declarat surprins de o mutare realizată de o rivală. FOTO: Sport Pictures

FCSB a întrerupt seria neagră și a obținut două victorii consecutive în Superligă, însă situația din clasament este în continuare una complicată. Valentin Crețu, revenit recent pe gazon după o accidentare, a analizat situația de la echipă, dar a vorbit și despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutare pe care a caracterizat-o drept „incredibilă”.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a analizat „criza” de la FCSB

Experimentatul fotbalist e de părere că problemele defensive de la FCSB sunt doar temporare și a afirmat că echipa va reveni în curând la nivelul foarte bun arătat în trecut. „E foarte greu de digerat, e presiune mereu, s-a întâmplat ca defensiva să nu fie la capacitate maximă.

Echipa e puternică atunci când apărarea e puternică. Colegii prind curaj, prind încredere. Eu zic că ușor-ușor vom reveni și cu fazele defensive la care am avut probleme”, a declarat Valentin Crețu, care a fost integralist în meciul pierdut de FCSB cu 0-2 pe teren propriu contra elvețienilor de la Young Boys.

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a numit cheia succesului european al FCSB-ului

Internaționalul român are încredere că FCSB va avea un nou sezon de succes pe plan european, după ce în stagiunea precedentă a obținut calificarea în optimile Europa League. Valentin Crețu a numit și principala calitate a echipei: forța grupului. (n.r. prevezi un nou sezon european fantastic?) Din punctul meu de vedere, da.

Așa am fost toată viața, sunt un tip optimist. Pe băieți îi cunosc, știu cât am muncit, știu câte sacrificii am făcut împreună. Și la bine și la greu am fost mereu, grupul nostru nu îl doboară nimeni. Cu siguranță ne vom reveni și vom arăta iar foarte bine în Europa”, a declarat fundașul.

ADVERTISEMENT
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care...
Digi24.ro
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur celor care ne fac probleme”

Valentin Crețu, șocat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

Francezul Kurt Zouma, care a câștigat UEFA Champions League cu Chelsea în 2021, a semnat în septembrie cu CFR Cluj. Fundașul a debutat deja în Superligă, în remiza dintre „feroviari” și UTA, 1-1. Valentin Crețu a caracterizat drept „impresionant” transferul realizat de CFR. „Sincer, pe mine m-a surprins. Nu știu cum au putut să facă transferul, nu știu ce se întâmplă, nu e treaba mea.

ADVERTISEMENT
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ!...
Digisport.ro
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, 93% șanse să bifeze o realizare ISTORICĂ! VIDEO

Dar să aduci un jucător cu un astfel de CV în România, e ceva impresionant. A câștigat Champions League, a jucat la echipe bune din Anglia. Nu doar a fost pe acolo, a jucat și a demonstrat. Era un jucător care mie îmi plăcea când mă uitam, cred că Anglia e singurul campionat la care mă uit foarte des. E ceva incredibil că a ajuns în România”, a spus fotbalistul FCSB-ului.

Valentin Crețu a vorbit despre apărarea cu probleme a FCSB-ului, despre revenirea echipei și despre transferul lui Kurt Zouma la CFR

1.93 este cota oferită de BETANO pentru pronosticul „Peste 2.5 goluri” la meciul Metaloglobus - FCSB.
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar! La cât este evaluată averea portughezului...
Fanatik
Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist miliardar! La cât este evaluată averea portughezului și cât câștigă dintr-o simplă postare pe Instagram
Nu se mai joacă meciul Universitatea Craiova – FCSB în Cupa României conform...
Fanatik
Nu se mai joacă meciul Universitatea Craiova – FCSB în Cupa României conform programului iniţial! Decizia FRF: Dinamo și Rapid, vizate și ele
Ce afacere are iubita lui Dennis Man. Alexandra Ionela face mulți bani de...
Fanatik
Ce afacere are iubita lui Dennis Man. Alexandra Ionela face mulți bani de pe urma pasiunii sale
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Costin Ștucan, șocat de secretul lui Ionuț Chirilă: 'Du-te, mă, de aici! Îți...
iamsport.ro
Costin Ștucan, șocat de secretul lui Ionuț Chirilă: 'Du-te, mă, de aici! Îți bați joc de mine. Faci mișto!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!