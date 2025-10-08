„Gladiatorul” Valentin Crețu, șocat de transferul realizat de rivala din Superligă: „E ceva incredibil”

FCSB a întrerupt seria neagră și a obținut două victorii consecutive în Superligă, însă situația din clasament este în continuare una complicată. Valentin Crețu, revenit recent pe gazon după o accidentare, a analizat situația de la echipă, dar a vorbit și despre transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj, mutare pe care a caracterizat-o drept „incredibilă”.

Valentin Crețu a analizat „criza” de la FCSB

Experimentatul fotbalist e de părere că problemele defensive de la FCSB sunt doar temporare și a afirmat că echipa va reveni în curând la nivelul foarte bun arătat în trecut. „E foarte greu de digerat, e presiune mereu, s-a întâmplat ca defensiva să nu fie la capacitate maximă.

Echipa e puternică atunci când apărarea e puternică. Colegii prind curaj, prind încredere. Eu zic că ușor-ușor vom reveni și cu fazele defensive la care am avut probleme”, a declarat .

Valentin Crețu a numit cheia succesului european al FCSB-ului

Internaționalul român are încredere că FCSB va avea un nou sezon de succes pe plan european, după ce în stagiunea precedentă a obținut calificarea în optimile Europa League. Valentin Crețu a numit și principala calitate a echipei: forța grupului. „(n.r. prevezi un nou sezon european fantastic?) Din punctul meu de vedere, da.

Așa am fost toată viața, sunt un tip optimist. Pe băieți îi cunosc, știu cât am muncit, știu câte sacrificii am făcut împreună. Și la bine și la greu am fost mereu, grupul nostru nu îl doboară nimeni. Cu siguranță ne vom reveni și vom arăta iar foarte bine în Europa”, a declarat fundașul.

Valentin Crețu, șocat de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj

. Fundașul . Valentin Crețu a caracterizat drept „impresionant” transferul realizat de CFR. „Sincer, pe mine m-a surprins. Nu știu cum au putut să facă transferul, nu știu ce se întâmplă, nu e treaba mea.

Dar să aduci un jucător cu un astfel de CV în România, e ceva impresionant. A câștigat Champions League, a jucat la echipe bune din Anglia. Nu doar a fost pe acolo, a jucat și a demonstrat. Era un jucător care mie îmi plăcea când mă uitam, cred că Anglia e singurul campionat la care mă uit foarte des. E ceva incredibil că a ajuns în România”, a spus fotbalistul FCSB-ului.