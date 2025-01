„Gladiatorul” Vali Crețu o salvează pe FCSB. Reacția galeriei după golul fabulos marcat în finalul meciului cu Hermannstadt. „Sunt jumătate trist!”. Video

a fost cel de-al doilea meci din etapa cu numărul 22 din SuperLiga României. Campioana en-titre a întâlnit una dintre cele mai în formă echipe din campionat, iar duelul de pe Arena Națională nu a fost deloc unul ușor.

„Gladiatorul” Vali Crețu o salvează pe FCSB. Gol fabulos marcat în finalul meciului cu Hermannstadt

Într-un meci cu , FCSB a întâlnit Hermannstadt, una dintre cele mai în formă echipe din SuperLiga României. Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a văzut condusă din minutul 13, când Aurelian Chițu s-a distrat cu apărarea roș-albaștrilor.

Campioana en-titre a forțat egalarea și a irosit mari șanse de gol, mai ales în repriza a doua, iar în cele din urmă eroul a fost un jucător neașteptat. Valentin Crețu și-a făcut mingea pe piciorul stâng și a marcat cu o execuție fabuloasă la vinclu, în minutul 85.

Este primul gol marcat în acest sezon de fundașul de 36 de ani, care a devenit recent . El a fost văzut antrenându-se încă din prima zi a anului 2025, înainte ca echipa să plece în cantonamentul din Antalya.

Din păcate, reușita fotbalistului de la FCSB a închis partida, iar campioana României a fost nevoită să se mulțumească cu un singur punct, în ciuda avalanșei de ocazii la poarta sibienilor.

Valentin Crețu și-a trecut în cont și două pase decisive în actuala ediție a SuperLigii României și este unul dintre cei mai constanți fotbaliști din trupa lui Elias Charalambous, în ciuda vârstei de 36 de ani.

La finalul partidei de pe Arena Națională, fotbalistul a fost aplaudat la scenă deschisă de suporterii prezenți în Peluza Nord, iar fanii i-au scandat numele la ieșirea de pe stadion.

175.000 de euro este cota de piață a lui Valentin Crețu conform Transfermarkt

Declarațiile lui Valentin Crețu de la finalul partidei dintre FCSB și Hermannstadt

„Am început bine. Am avut câteva ocazii. Dar, din păcate au marcat cei de la Hermannstadt și a devenit meciul din ce în ce mai greu. Au jucat cu cinci fundași și s-au apărat bine. Ne-a fost greu să marcăm. Am făcut-o târziu. Am avut câteva ocazii.

Simțeam după golul meu că puteam câștiga. Eu mă simt foarte bine. Am marcat primul gol și nu am câștigat. Sunt jumătate trist, jumătate supărat. Și cu stângul! Sunt trist că nu am câștigat. Ne-am pregătit bine în Antalya și trebuia să câștigăm astăzi.

Întotdeauna primul meci e mai greu. Jucam acasă și chiar nu ne așteptam să nu câștigăm. Dar uite că fotbalul te pedepsește dacă nu te aperi foarte bine. Dar, ne-am pierdut și căpitanul. S-a simțit lipsa lui. Și a lui Chiri.

Sperăm ca la următorul meci din Europa să fim mai bine și eu sunt încrezător că vom arăta mult mai bine. Ne așteaptă un campionat mult mai greu decât celălalt. Trebuie să fim fizic și mental bine, altfel nu vom fi campioni.

(n.r. Mergeți în Azerbaidjan cu gândul să învingeți?) Da, ăsta a fost obiectivul după primele 4-5 meciuri. Se poate și vrem în primele 8. Vedem cum va fi meciul joi. Am arătat ce putem și suntem mândri de munca pe care am depus-o până acum”, a declarat Valentin Crețu la finalul disputei.

Gigi Becali a făcut două schimbări la pauza meciului dintre FCSB și Hermannstadt

Patronul celor de la FCSB nu și-a schimbat obiceiurile în 2025, iar la pauza meciului cu Hermannstadt a efectuat două modificări în echipa antrenată de Elias Charalambous.

Malcom Edjouma și David Miculescu au fost fotbaliștii înlocuiți de Gigi Becali, iar Juri Cisotti și Alexandru Băluță au fost cei care le-au luat locul. Jucătorul adus de la Oțelul a debutat astfel într-un meci oficial pentru gruparea roș-albastră.

