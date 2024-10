Glasgow Rangers e un colos al fotbalului mondial. Scoțienii s-au înființat acum 152 de ani, sunt echipa protestanților și au avut doar 18 antrenori în toată istoria clubului

FCSB întâlnește diseară, de la ora 22.00, formația scoțiană Glasgow Rangers.

Al doilea cel mai galonat club din istoria fotbalului

Deși nu mai este un nume de speriat, scoțienii de la Rangers joacă sub emblema unuia dintre cele mai galonate cluburi din istoria fotbalului. Doar egiptenii de la Al Ahly au mai multe trofee decât adversara FCSB-ului din această seară.

ADVERTISEMENT

FANATIK vă prezintă cele mai importante borne din istoria lui Rangers:

Clubul s-a înființat în 1872, la inițiativa a patru adolescenți, care se plimbau prin parc. Ei au vrut o echipă care să se confrunte cu cea a rivalilor din alt cartier. În 152 de ani, tricourile lui Rangers au avut o singură culoare: albastru regal.

În 1876, Rangers a avut primul său jucător internațional. Moses McNeil a reprezentat Scoția într-un meci împotriva Țării Galilor.

ADVERTISEMENT

Rivalitate cu Celtic de peste 100 de ani

Rangers are o rivalitate de lungă durată cu Celtic, derbyul din Glasgow fiind cunoscut sub numele de Old Firm. Acesta este considerat unul dintre cele mai mari derby-uri fotbalistice din lume. Primul duel dintre Rangers și Celtic a avut loc în 1888.

Cu mai mult de 600 de fan – cluburi de suporteri, în 35 de țări din întreaga lume, Rangers are una dintre cele mai mari baze de fani din fotbalul mondial.

ADVERTISEMENT

Rangers a stat în prima divizie, fără întrerupere, până în sezonul 2011-2012. Atunci clubul a intrat faliment și a fost plasat în al patrulea eșalon. Rangers a avut apoi trei promovări în patru ani, revenind în Premiership la începutul sezonului 2016-17.

Au avut 200.000 de fani în deplasare

Clubul deține recordul pentru cel mai mare număr de suporteri în deplasare din istoria fotbalului. Aproximativ 200 000 de fani ai lui Rangers au fost în orașul Manchester pentru finala Cupei UEFA, din 2008. În 2022, Rangers a avut, de asemenea, un număr însemnat de suporteri în străinătate. 100 000 de fani au fost la Sevilla pentru finala Europa League.

ADVERTISEMENT

Recordul de asistență pentru Rangers a fost înregistrat împotriva lui Hibernian, pe 27 martie 1948, în semifinala Cupei Scoției, pe Hampden Park. Rangers a învins Hibernian cu 1-0 în fața unui public de 143 570 de spectatori.

Rangers este clubul protestanților din Glasgow. Celtic este cel al catolicilor. Rivalitatea există și acum. Doar că în ultimii ani nu a mai devenit imposibil ca un catolic să joace la protestanți, și invers. În 1989, Rangers l-a semnat pe Mo Johnston, primul catolic de invel înalt, care a jucat la protestanți. După Johnston, mulți alți catolici au jucat la Rangers. În 1999, Lorenzo Amoruso a devenit primul căpitan catolic al clubului.

Dougie Gray este cel mai galonat fotbalist din istorie

Cel mai galonat fotbalist din istoria lui Rangers este Dougie Gray. A jucat 940 de meciuri pentru scoțieni, între 1925 și 1947. Jimmy Smith este fotbalistul cu cele mai multe goluri înscrise: 381, între 1929 și 1946.

În toată istoria sa, Rangers a avut doar 18 antrenori. Cel mai mult a stat pe bancă Bill Struth, timp de 34 de ani, între 1920 și 1954. Singurul antrenor care a stat mai puțin de un sezon la echipă a fost portughezul Caixinha, demis după 26 de meciuri în 2017. Walter Smith este considerat cel mai mare anatrenor din istoria lui Rangers. A condus echipa în două mandate: 1991-1998 și 2007-2011.

Rangers are 55 de titluri ale Scoției (record), 34 de Cupe ale Scoției și 28 de Cupe ale Ligii. Scoțienii au câștigat un singur trofeu international: Cupa Cupelor în 1972. Ei au învins atunci în finală Dinamo Moscova cu 3-2. Echipa a mai jucat două finale de Cupa Cupelor. În 1961 a pierdut cu Fiorentina, iar în 1967 a fost învinsă de Bayern Munchen. Rangers a ratat și o Cupă UEFA, în 2008, când a fost învinsă de Zenit St. Petersburg. În 2022 a ratat Europa League, fiind învinsă de Eintrach Frankfurt.

Au doar cinci scoțieni în lot

De-a lungul anilor, fotbaliști mari au jucat pentru Rangers. Gascoigne, Brian Laudrup, Cannigia, Hateley, Ronald de Boer, Tore Andre Flo, Mihailicenko sunt cei mai cunoscuți străini. Dintre scoțieni, Mc Coist, Souness, Andy Goram sau Stuart Mc Call sunt considerați simboluri ei echipei.

Altădată o echipă alcătuită exclusiv din scoțieni, Rangers este acum o multinațională. Din cei 28 de fotbaliști din lot, doar cinci sunt scoțieni. Restul vin din Anglia, Turcia, Olanda, Costa de Fildeș, Columbia, Cehia, Nigeria, Albania, Țara Galilor, Brazilia, Maroc și Irlanda de Nord. Valoarea lotului, conform transfermarkt, este de 80 de milioane de euro. Dublu decât cea a FCSB.