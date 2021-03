Globurile de Aur 2021. Ținute controversate purtate de vedete. Cine a apărut în pijamale

Vedetele internaționale de la Hollywood au avut parte în acest an de o ediție cu totul neobișnuita a Globurilor de Aur. În 2021, actrițele de mare renume au dorit să se facă remarcate prin diverse look-uri neobișnuite. Totul mai ales că aceste premii au fost decernate într-un context ceva mai diferit, pentru a putea fi respectate regulile pandemiei.

Foarte elegante, decupate, cu paiete și sclipici, fie doar croite simplu, rochiile și ținutele de la Globurile de Aur au fost și în 2021 pe placul publicului. Nici vedetele masculine de peste Ocean nu s-au dezis de o apariție pe cinste, deoarece foarte mulți actori au dorit să își arate cele mai bune piese din colecție.

Considerată cea mai fabuloasă ținută, actrița Anya Taylor-Joy, cunoscută pentru rolul ei principal din serialul The Queen’s Gambit, a reușit să îi facă pe fani să exclame. Tânăra a purtat o rochie cu un decolteu impresinant, dar cât se poate de elegantă, semnată de casa de modă Dior Haute Couture.

Globurile de Aur 2021. Cele mai bune ținute purtate în vedete

În 2021, ediția cu numărul 78 de la Globurile de Aur a împărțit în două tabere vedetele premiate pentru rolurile lor impresionante din cadrul a diverse producții de marcă. Ceremonia a fost una ce s-a desfășurat atât la New York, dar și în orașul Los Angeles. O parte dintre vedete au preferat să intre în direct de acasă, pe când altele au venit pe covorul roșu.

Gazdele show-ului american au fost Tina Fey şi Amy Poehler, iar evenimentul nu a fost lipsit de anumite remarci din partea fanilor. Cea care a atras atenția într-un mod amuzant a fost actrița Kaley Cuoco care după ce s-a afișat într-o rochie de gală superbă, pe argintiu, s-a pus pe mâncat și și-a transformat ținuta în una de pijamale. Vedeta din serialul Teoria Big Bang a avut lângă ea diverse tipuri de tort, dar și pizza și i-a făcut pe fani să zâmbească prin stilul ei unic.

Distanțarea socială impusă în aceast an și la Globurile de Aur le-a făcut pe vedete să își pună imaginația în practică în cel mai creativ mod. Multe dintre acestea s-au pregătit de gala de decernare la fel ca în alți ani, chiar dacă nu au venit fizic pe covorul roșu. Acesta a fost și cazul actriței și cântăreței Cynthia Erivo, care a făcut furori într-o rochie de culoare verde neon, la care a asortat pantofi cu platformă în nuanțe de argintiu.

Apariții criticate ale vedetelor de la Hollywood în 2021, la Globurile de Aur

În prezent în vârstă de 54 de ani, Salma Hayek a venit la gala de la Los Angeles îmbrăcată într-o rochie marca Alexander McQueen, de culoare roșie. Dacă în alți ani ani avea apariții ceva mai glamour, în acest an fanii au remarcat faptul că vedeta internațională a căpătat proporții și nu mai este atât de tonifiată.

La fel, superba Rosemund Pike a devenit una din preferatele publicului, și ea apelând la o rochie de culoare roșie, dar care a fost considerată mult prea “pufoasă” din pricina rândurilor de tul aplicate. Deși au existat vedete care au pus un mare accent pe ceea ce-au purtat în fața camerei, atunci când s-au prezentat în direct, prin sistemul de videoconferință pus la dispoziție de către organizatori, au existat și cele care nu s-au străduit chiar atât de tare să impresioneze.

A fost și cazul actriței Jodie Foster, premiată pentru rolul ei din filmul The Mauritian, care a preferat să se simtă cât mai comod, în favoarea hainelor elegante, și s-a prezentat în pijamale. Din confortul propriei sale case, acesteia i-a fost alături soția ei, Alexandra Hedison, dar și cățelul familiei, Ziggy.

În ceea ce-i privește pe actorii de la Hollywood, cea mai strălucitoare ținută a fost cea îmbrăcată de către vedeta canadiană Dan Levy. Bărbatul de mare renume a apărut într-un costum în nuanțe de auriu și galben, la care a asortat o pereche de încălțăminte pe argintiu. Acesta a susținut faptul că “Nu e un mod rău să petreci o duminică seară în casă”, într-o postare dedicată Globurilor de Aur din 2021, potrivit celor de la publicația The Cut.

Globurile de Aur 2021: Lista marilor câștigători

Cel mai bun film dramă: “Nomadland”

Cel mai bun film de comedie: “Borat 2”

Cea mai bună actriţă dramă: Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday”

Cel mai bun actor într-o dramă: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom”

Cea mai bună actriţă într-o comedie / musical: Rosamund Pike, “I Care a Lot”

Cel mai bun actor într-un film comedie/ musical: Sacha Baron Cohen, “Borat 2”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o dramă: Jodie Foster, “The Mauritanian”

Cel mai bun actor în rol secundar într-o dramă: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Cel mai bun regizor: Chloé Zhao, “Nomadland”

Cel mai bun scenariu: “The Trial of the Chicago 7”

Cel mai bună animație: “Soul”

Cel mai bun film străin: “Minari”, de Lee Isaac Chung

Cea mai bună coloană sonoră: “Soul” (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Cel mai bun cântec original: “Io Si (Seen)” din filmul “The Life Ahead”

Cel mai bun serial de dramă: “The Crown”

Cel mai bun serial – comedie/ musical: “Schitt’s Creek”

Cea mai bună miniserie/ film de televiziune: “The Queen’s Gambit”

Cea mai bună actriţă într-o miniserie sau film de televiziune: Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Cel mai bun actor într-o miniserie sau film de televiziune: Mark Ruffalo (“I Know This Much Is True”)

Cea mai bună actriţă într-un serial – dramă: Emma Corrin, “The Crown”

Cel mai bun actor într-un serial – dramă: Josh O’Connor, “The Crown”

Cea mai bună actriţă într-un serial – comedie: Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Cel mai bun actor într-un serial – comedie: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: Gillian Anderson

Cel mai bun actor secundar într-un serial, miniserie sau film de televiziune: John Boyega, “Small Axe”.