Globurile de Aur, în mijlocul unui scandal imens! Acuzațiile de rasism nu iartă nici vestitul festival. Ce vedetă a returnat trofeele

Hollywood-ul este scena unui nou scandal. Asociația Presei Străine de la Hollywood (HFPA) este acuzată de rasism, după ce o anchetă, publicată de Los Angeles Times în februarie, a arătat că grupul de 87 de jurnaliști care decide laureații nu are niciun membru de culoare. Superstarul Tom Cruise s-a solidarizat cu mișcarea de protest și a returnat cele trei trofee câștigate în carieră, iar rețeaua americană de televiziune NBC a renunțat la difuzarea ceremoniei Globurilor de Aur din 2022.

Nu este singura ceremonie de premiere din industria de entertainment care a fost lovită de astfel de acuzații. Oscarurile sunt sub scrutinul atent al opiniei publice încă de la declanșarea mișcării #OscarsSoWhite în 2016. Premiile Grammy au fost și anul acesta în centrul controverselor, mai ales după ce artistul canadian The Weekend a anunțat că boicotează edițiile viitoare.

Nici animațiile Disney nu scapă de acuzații de rasism, discriminare și chiar agresiune sexuală. Recent, scena în care prințul o trezește pe Albă ca Zăpada cu un sărut a fost considerată o agresiune pentru că Albă ca Zăpada a fost sărutată fără consimțământul ei.

Acuzațiile de rasism nu iartă nici Globurile de Aur. Ce vedetă a returnat trofeele

Rețeaua americană de televiziune NBC a renunțat luni la difuzarea ceremoniei Globurilor de Aur din 2022, după criticile de la Hollywood la adresa eticii și lipsei diversității grupului care acordă premiile anuale pentru film și televiziune.

Tom Cruise s-a alăturat unui protest condus de platforme și studiouri de streaming, returnând cele trei statuete pe care le-a câștigat pentru rolurile sale din Jerry Maguire, Magnolia și Născut pe 4 iulie.

Decizia NBC a venit în ciuda faptului că HFPA, care acordă premiile, a fost de acord să recruteze mai mulți membri negri și să facă alte schimbări în următoarele 18 luni. NBC a salutat inițial planul, dar ulterior a anunțat că va aștepta să vadă dacă reformele au funcționat.

Membrii HFPA au fost de asemenea acuzați că au făcut remarci sexiste și rasiste și au solicitat favoruri de la vedete și studiouri.

“O schimbare de o asemenea magnitudine necesită timp și muncă și considerăm cu tărie că HFPA are nevoie de timp pentru a o face corect. Ca atare, NBC nu va difuza Globurile de Aur din 2022”, a anunțat NBC într-un comunicat, citat de Reuters.

După anunțul NBC, HFPA a declarat că punerea în aplicare a „schimbării transformaționale” a rămas o prioritate urgentă „indiferent de următoarea dată de difuzare a Globurilor de Aur”.

Într-o declarație, HFPA și-a reiterat reformele planificate și a dat un calendar detaliat. Organizația intenționează ca, până în august 2021, să angajeze un nou șef executiv, să adauge 20 de membri noi, să aprobe un nou cod de conduită și să ofere instruire în materie de diversitate și hărțuire sexuală, printre altele.

Ceremonia anuală a Globurilor de Aur a devenit unul dintre cele mai mari spectacole cu acordare de premii de la Hollywood în perioada premergătoare premiilor Oscar. Gala a fost supusă unui scrutin atent în urma unei anchete publicate în februarie de Los Angeles Times, care a arătat că grupul de 87 de jurnaliști nu are niciun membru de culoare.

Sâmbătă, Scarlett Johansson s-a alăturat criticilor, inclusiv Netflix, Amazon Studios, WarnerMedia și zeci de companii de publicitate de top din Hollywood, care au spus că nu vor mai colabora cu HFPA decât dacă va face modificări de anvergură.

WarnerMedia, care include canalul de cablu HBO și studioul de film Warner Bros, a declarat într-o scrisoare către HFPA că este îngrijorat de „întrebările insensibile din punct de vedere rasial, sexiste și homofobe” la conferințele de presă și evenimentele din timpul nominalizărilor la Globul de Aur și al procesului de premiere.

“De mult prea mult timp, cereri de avantaje, favoruri speciale și cereri neprofesionale au fost adresate echipelor noastre și celorlalți din întreaga industrie”, se spunea în scrisoarea WarnerMedia.

Johansson și-a îndemnat colegii săi actori să „se retragă de la evenimentele HFPA” și Globurile de Aur. Actrița a spus că în trecut „acest lucru a însemnat adesea confruntarea cu întrebări și remarci sexiste ale anumitor membri HFPA care se învecinează cu hărțuirea sexuală”.

#OscarsSoWhite, mișcarea care a acuzat Oscarurile de rasism

În 2016, după o ceremonie la care toți nominalizații la Premiile Oscar au fost albi, mișcarea de protest #OscarsSoWhite a câștigat o atenție globală.

Totul a început cu un hashtag. În 2015, avocata devenită activistă April Reign a scris pe Twitter o glumă la adresa nominalizărilor copleșitor de albe din acel an: „#OscarsSoWhite they asked to touch my hair…” (Oscarurile sunt atât de albe că au cerut să-mi atingă părul).

A fost punctul de pornire al discuției, iar când au fost anunțate nominalizările la Oscar pentru 2016 și, pentru al doilea an consecutiv, toate cele 20 de nominalizări au fost acordate actorilor albi, cauza a atras într-adevăr atenție din întreaga lume.

În locul discuției obișnuite legate de cine va câștiga ce, rețelele de socializare au fost invadate cu postări #OscarsSoWhite care criticau premiile Academiei pentru lipsa sa rușinoasă de incluziune.

Problema rasială a premiilor Oscar a apărut brusc pe coperta ziarelor mondiale și a fost dezbătută la televizor, în timp ce pilonii comunității cinematografice negre, inclusiv Spike Lee și Jada Pinkett Smith, au boicotat premiile. Academia a intrat în modul de criză, organizând o întâlnire de urgență și anunțând o țintă ambițioasă de a dubla numărul de femei și oameni de culoare în rândul membrilor săi până în 2020.

În anii de după aceea, Academia Americană de Film a depus un efort concertat pentru a-și crește și diversifica numărul de membri. În 2020, instituția a anunțat că a depășit obiectivele stabilite în 2016, după ce a dublat numărul de femei de la 1.446 la 3.179 și și-a triplat numărul de membri de culoare de la 554 la 1.787.

Dar #OscarsSoWhite a avut, de asemenea, reverberații dincolo de Oscarurile în sine: a făcut în mod fundamental întreaga afacere a premiilor cinematografice și a juriilor, mai deschise pentru examinare.

Cel mai recent exemplu este scandalul din jurul Globurilor de Aur, a căror reputație era deja pătată de afirmația lui Brendan Fraser din 2018 că a fost inclus pe lista neagră de la Hollywood după ce a fost pipăit de fostul președinte al HFPA Philip Berk.

Nici peste Ocean, premiile Bafta nu au fost imune la oprobiu. După ce au nominalizat numai actori albi în 2020 (și doar regizori de sex masculin), aceștia s-au confruntat cu critici în mass-media și, cel mai umilitor, pe scenă de la actorul Joaquin Phoenix care, după ce a primit Bafta pentru cel mai bun actor, a spus: „Cred că trimitem un mesaj foarte clar mesaj pentru oamenii de culoare, că nu sunteți bineveniți aici. Cred că acesta este mesajul pe care îl trimitem oamenilor care au contribuit atât de mult la mediul nostru și la industria noastră și în moduri de care beneficiem.”

Revenind la Oscaruri, după ce și-a îndeplinit obiectivul, Academia a făcut un alt angajament, că, începând cu premiile din 2025, filmele vor fi eligibile numai dacă îndeplinesc două din cele patru „standarde” de diversitate, care necesită ca femei, grupuri rasiale și etnice, LGBTQ + și persoane cu dizabilități să fie reprezentate într-o anumită formă în fața sau în spatele camerei sau să primească un fel de oportunitate de instruire plătită ca parte a producției.

Industria muzicală se luptă pentru “sufletul” Premiilor Grammy

Industria muzicală duce un război pentru sufletul Grammy-urilor, după ani de acuzații de părtinire împotriva femeilor și artiștilor negri și a plângerilor legate de un sistem de vot opac despre care criticii spun că este nedrept și care nu are contact cu realitatea.

Cea mai mare controversă din acest an evidențiază modul în care numele artiștilor ajung pe buletinul de vot. Acest proces este în centrul acuzațiilor aduse de vedeta pop canadiană The Weeknd, ale cărui piese au doborât recorduri în topuri și au atras aprecierea criticilor. Și totuși nu a avut nicio nominalizare la Premiile Grammy.

Situația a adus în atenția opiniei publice o parte puțin înțeleasă a procesului de selecție de la Grammy: rolul comitetelor de experți anonimi, care revizuiesc propunerile inițiale de nominalizare făcute de miile de profesioniști din muzică care alcătuiesc membrii cu drept de vot ai Recording Academy, grupul nonprofit din spatele premiilor și – pentru 61 din cele 84 de categorii ale Grammy – au ultimul cuvânt despre cine ajunge între finaliști.

Pentru conducerea Grammy, comitetele sunt un pas de verificare și echilibru pentru a păstra integritatea premiilor. Pentru artiștii suspicioși, acestea sunt inexplicabile și pot submina voința alegătorilor.

Pentru The Weeknd, întregul proces s-a dovedit inacceptabil. Într-o declarație pentru New York Times, el a anunțat că va boicota premiile de acum înainte. „Din cauza comitetelor secrete”, a spus The Weeknd, „nu voi mai permite casei mele de discuri să-mi propună muzica la Grammy”, relatează The New York Times.

El se alătură unei liste în creștere de vedete de culoare, printre care Drake, Kanye West și Frank Ocean, ale căror critici publice ale premiilor Grammy sunt o amenințare pentru o instituție care se consideră un sprijin pentru întreaga comunitate muzicală.

Premiile Grammy nu stau prea bine când vine vorba de oamenii de culoare laureați la principalele categorii. Ultimul artist negru care a luat premiu pentru albumul anului a fost Herbie Hancock în 2008, pentru un omagiu adus lui Joni Mitchell, iar ultima femeie de culoare a fost Lauryn Hill în 1999.

Beyoncé, cu albumul Lemonade, a pierdut în 2017 toate categoriile majore în fața lui Adele. Iar în ultimii ani, Frank Ocean și Kendrick Lamar au pierdut în mod similar, făcându-i pe observatori să estimeze că starurile de culoare își vor pierde încrederea în capacitatea Grammy de a le onora munca.

Animațiile Disney, acuzații de rasism, discriminare sau agresiune sexuală

Scena în care prințul o trezește pe Albă ca Zăpada cu un sărut, nu a stârnit revoltă până acum. Conceptul de sărut ca o modalitate de a rupe vrăji și blesteme magice a fost baza basmelor de secole în povești precum Prințesa și broscoiul.

Criticii de parcuri tematice Katie Dowd și Julie Tremaine de la publicația SFGate au văzut lucrurile diferit.

Într-o recenzie a plimbării bazate pe Albă-ca-Zăpada de la Disneyland Anaheim, care prezintă un nou deznodământ bazat pe scena sărutului dragostei adevărate, ei au descris sărutul ca fiind unul „fără consimțământul ei, în timp ce ea doarme, ceea ce nu poate fi o iubire adevărată dacă o persoană nu știe că se întâmplă” adăugând: „Nu suntem deja de acord că primele filme Disney au o problemă majoră în ceea ce privește consimțământul? Că învățarea copiilor că sărutul, atunci când nu a fost stabilit dacă ambele părți sunt dispuse să se angajeze, nu este în regulă? “

Ceea ce părea a fi un simplu comentariu, s-a transformat în catalizatorul unui război cultural complet între SFGate și FOX News.

Este un exemplu al dificultăților cu care se confruntă Disney atunci când încearcă să prezinte lumii o imagine modernă fără a distruge întregul său catalog. Acesta este motivul pentru care serviciile de streaming au adăugat declinări de răspundere potrivit cărora animațiile mult iubite prezintă stereotipuri depășite și potențial ofensatoare.

Aceste declinări de răspundere sunt cu siguranță cel mai bun mod în care studiourile au găsit până acum pentru a evidenția materialele problematice, fără a elimina în totalitate capacitatea noastră de a viziona aceste animații clasice așa cum au fost intenționate.