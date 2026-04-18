Gloria Bistriţa e „all in” pentru Final Four în Champions League! Lorena Ostase, înaintea duelului cu Brest: „Suntem într-o formă foarte bună!”. Exclusiv

Gloria Bistriţa are un sezon excelent pe toate planurile. , calificată în Final Four-ul Cupei României şi în sferturile Ligii Campionilor, acolo unde urmează să dispute cea mai importantă „dublă” din istoria clubului, împotriva lui Brest Bretagne. Prima manşă e programată sâmbătă, de la ora 17:00.

Gloria Bistriţa, faţă în faţă cu istoria! Duel cu Brest pentru Final Four

Din informaţiile FANATIK, oficialii echipei au făcut toate eforturile ca echipa să fie pregătită din toate punctele de vedere pentru duelul cu echipa franceză. O calificare în Final Four-ul Champions League ar fi o performanţă extraordinară pentru echipa din nordul ţării, care are şansa în acest sezon să câştige primul titlu din istorie.

Gloria Bistriţa se află la a doua prezenţă în competiţie şi a încheiat grupele cu opt vitorii şi şase înfrângeri. A jucat excelent în dubla din play-off cu Ikast şi se află faţă în faţă cu istoria, duel cu Brest, liderul din Franţa.

Echipa antrenată de Raphaelle Tervel are opt victorii şi două înfrângeri în ultimele 10 meciuri, eşecurile fiind suferite cu rivala Metz şi CSM Bucureşti. Fără doar şi poate, , cu 93 de goluri marcate în competiţie.

Lorena Ostase, pregătită pentru duelul cu Brest: „Suntem într-o formă foarte bună!”

Lorena Ostase a prefaţat pentru FANATIK duelul cu Brest, spunând că e o performanţă ca două echipe din România să fie în top 8 cele mai bune din Europa. Pivotul Gloriei şi al naţionalei „tricolore” speră ca visul frumos să continue până la Budapesta, în Final Four:

„România face performanță în Champions League. Nu e puțin lucru. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă ce campionat puternic avem. Este un lucru minunat pe toate planurile. Am trecut de euforia din meciul cu CSM București. E greu acum, după națională, să revii la echipa de club și să performezi, dar noi aici ne-am dorit să ajungem de la începutul sezonului.

Au avantajul de a juca pe teren propriu. Au niște jucătoare foarte bune, dar și noi la fel și suntem într-o formă foarte bună. Sper ca după aceste meciuri să ne auzim și să vorbim din nou”, a declarat Lorena Ostase pentru FANATIK.

Gloria Bistriţa este într-o formă excelentă. Liderul din Liga Naţională are nouă victorii consecutive, ultimul eşec fiind suferit pe 7 februarie pe terenul lui Metz, scor 26-29. Calificarea se va juca în Franţa, returul cu Brest fiind programat pe 26 aprilie, de la ora 19:00. Dacă va reuşi să ajungă în Final Four, Gloria Bistriţa s-ar putea reîntâlni acolo cu CSM Bucureşti, care joacă în sferturi cu Esbjerg.

