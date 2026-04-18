Gloria Bistriţa e „all in” pentru Final Four în Champions League! Lorena Ostase, înaintea duelului cu Brest: „Suntem într-o formă foarte bună!”. Exclusiv

Gloria Bistriţa joacă cea mai importantă "dublă" din istoria clubului, împotriva lui Brest, pentru calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor. Lorena Ostase a prefaţat confruntarea într-un dialog cu reporterii FANATIK.
Marian Popovici
18.04.2026 | 16:16
Gloria Bistriţa are un sezon excelent pe toate planurile. E lider în Liga Naţională, cu şanse mari de a câştiga titlul, calificată în Final Four-ul Cupei României şi în sferturile Ligii Campionilor, acolo unde urmează să dispute cea mai importantă „dublă” din istoria clubului, împotriva lui Brest Bretagne. Prima manşă e programată sâmbătă, de la ora 17:00.

Gloria Bistriţa, faţă în faţă cu istoria! Duel cu Brest pentru Final Four

Din informaţiile FANATIK, oficialii echipei au făcut toate eforturile ca echipa să fie pregătită din toate punctele de vedere pentru duelul cu echipa franceză. O calificare în Final Four-ul Champions League ar fi o performanţă extraordinară pentru echipa din nordul ţării, care are şansa în acest sezon să câştige primul titlu din istorie.

Gloria Bistriţa se află la a doua prezenţă în competiţie şi a încheiat grupele cu opt vitorii şi şase înfrângeri. A jucat excelent în dubla din play-off cu Ikast şi se află faţă în faţă cu istoria, duel cu Brest, liderul din Franţa.

Echipa antrenată de Raphaelle Tervel are opt victorii şi două înfrângeri în ultimele 10 meciuri, eşecurile fiind suferite cu rivala Metz şi CSM Bucureşti. Fără doar şi poate, Anna Vyakhireva este supervedeta celor de la Brest, cu 93 de goluri marcate în competiţie.

Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model...
Digi24.ro
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață

Lorena Ostase, pregătită pentru duelul cu Brest: „Suntem într-o formă foarte bună!”

Lorena Ostase a prefaţat pentru FANATIK duelul cu Brest, spunând că e o performanţă ca două echipe din România să fie în top 8 cele mai bune din Europa. Pivotul Gloriei şi al naţionalei „tricolore” speră ca visul frumos să continue până la Budapesta, în Final Four:

Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat”...
Digisport.ro
Femeia care a luat o decizie fără precedent în SUA și ”a speriat” toată planeta. Reacție la cel mai înalt nivel

„România face performanță în Champions League. Nu e puțin lucru. Trebuie ca toată lumea să înțeleagă ce campionat puternic avem. Este un lucru minunat pe toate planurile. Am trecut de euforia din meciul cu CSM București. E greu acum, după națională, să revii la echipa de club și să performezi, dar noi aici ne-am dorit să ajungem de la începutul sezonului.

Au avantajul de a juca pe teren propriu. Au niște jucătoare foarte bune, dar și noi la fel și suntem într-o formă foarte bună. Sper ca după aceste meciuri să ne auzim și să vorbim din nou”, a declarat Lorena Ostase pentru FANATIK.

Gloria Bistriţa este într-o formă excelentă. Liderul din Liga Naţională are nouă victorii consecutive, ultimul eşec fiind suferit pe 7 februarie pe terenul lui Metz, scor 26-29. Calificarea se va juca în Franţa, returul cu Brest fiind programat pe 26 aprilie, de la ora 19:00. Dacă va reuşi să ajungă în Final Four, Gloria Bistriţa s-ar putea reîntâlni acolo cu CSM Bucureşti, care joacă în sferturi cu Esbjerg.

  • 9 victorii consecutive are Gloria Bistriţa
  • 1 este locul ocupat de Gloria Bistriţa în Liga Naţională 
Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8!...
Fanatik
Campionatul Mondial de Snooker 2026. Ronnie O’Sullivan visează la titlul cu numărul 8! Omagiu pentru John Virgo în debutul competiției
Decizia radicală luată de fratele lui Cătălin Cîrjan: „Din punctul meu de vedere,...
Fanatik
Decizia radicală luată de fratele lui Cătălin Cîrjan: „Din punctul meu de vedere, am cam încheiat”
Omul Cristi Chivu: „Dumnezeu mi-a dat mult, dar mi-a luat la fel de...
Fanatik
Omul Cristi Chivu: „Dumnezeu mi-a dat mult, dar mi-a luat la fel de mult!” Antrenorul lui Inter, dezvăluiri despre relaţia cu tatăl său, oferta de la Real Madrid şi cum era să renunţe la fotbal
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De...
iamsport.ro
SCANDALOS! Evoluează la AC Milan, dar nu are loc în naționala României: 'De ce? Pentru că nu dă taică-su șpagă?'
