Gloria Bistrița – Ikast, live video în returul play-off-ului Champions League la handbal feminin. Meci de totul sau nimic

EHF Champions League Feminin a ajuns la returul din faza de play-off. Acum se dispută meciurile finale pentru un loc în runda următoare, cea a sferturilor. Gloria Bistrița a câștigat la direrență de un gol turul cu Ikast. Rămâi pe Fanatik.ro pentru a fi la curent cu toate detaliile despre meciul retur, cel decisiv.

LIVE BLOG: Play-off EHF Champions League Feminin: Gloria Bistrița – Ikast

Gloria Bistriţa a încheiat pe locul 4 în grupa A. Bistrițenele au fost repartizate în play-off contra danezelor de la Ikast, pe care . Câștigătoarea acestei „duble” este aşteptată ulterior, în sferturi, de către Brest, câştigătoarea grupei din care a făcut parte CSM Bucureşti.

Reprezentanta României vine după un rezultat foarte bun în campionat. Mai exact, la mijlocul lunii, , după ce a avut avans încă din primul minut al confruntării.

Programul complet al play-off-ului din Liga Campionilor la handbal feminin

Gloria Bistriţa va juca în play-off-ul din Liga Campionilor la handbal feminin pe 22, respectiv 29 martie. CSM Bucureşti va juca în sferturile de finală abia peste o lună, în finalul lunii aprilie. Iată cum arată programul complet din faza de play-off:

Sâmbăta, 28 martie

Ora 17:00: Ferencvaros – BVB Dortmund

Ora 19:00: Gloria Bistrița – Ikast

Duminică, 29 martie

Ora 15:00: Esbjerg – Podravka

Ora 17:00: Odense – DVSC Schaeffler

Cine transmite la tv play-off-ul din EHF Champions League

Liga Campionilor la Handbal Feminin se vede la tv încă 4 ani de zile, până în 2030, pe posturile Digi Sport și Prima Sport. Dar și online, prin platformele celor două trusturi deținătoare de drepturi, adică pe Digi Online și PrimaPlay.

Pentru a viziona direct de pe platforma oficială, accesați EHF TV. Meciul dintre Gloria Bistrița și Ikast va fi transmis, sâmbătă, 28 martie, de la ora 19:oo, de posturile TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul EHF Champions League, la finalul fazei grupelor

Clasarea finală pe primele două locuri din grupe a fost extrem de importantă, întrucât formațiile care au încheiat această fază astfel s-au calificat direct în sferturile de finală. Echipele clasate de la locul 3 la locul 6 joacă acum într-un play-off (optimi) pentru a-și câștiga locul în sferturi.

În ceea ce privește participarea în cupele europene, ultima dată când Gloria Bistriţa atingea Final Four-ul din European League se întâmpla în anul 2024, când reușea această performanță alături de o altă reprezentantă românească, Dunărea Brăila.

Ultimele două clasate vor fi eliminate și pierd orice șansă de a mai ajunge în Final Four. Iată cum a arătat clasamentul grupelor din EHF Champions League la handbal feminin:

Cote și ponturi pariuri în play-off-ul de EHF Liga Campionilor feminin

Pariorii pot da lovitura din nou cu ocazia play-off-ului din EHF Liga Campionilor feminin. Casele de pariuri o văd „favorită” pe Gloria Bistrița, care are o cotă de 1.65 la victorie. Oaspeții au o cotă de 2.95 pentru un succes, în timp ce o eventuală remiză este cotată cu 8.60.

