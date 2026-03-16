Sport

Gloria Bistrița produce surpriza și o învinge pe CSM București! Cum arată clasamentul din Liga Florilor

Etapa cu numărul 18 din liga națională de handbal feminin le-a adus față în față pe echipele aflate pe primele două locuri, CSM București și Gloria Bistrița.
Mihai Alecu
16.03.2026 | 19:40
ULTIMA ORĂ
Gloria Bistrița s-a impus cu CSM București în duelul din Liga Florilor. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

În cel mai așteptat meci din handbalul feminin românesc, CSM București și Gloria Bistrița au oferit o confruntare plină de suspans, care la final a avut un rezultat surpriză. Formația oaspete s-a impus, 21-18, după ce a avut avans încă din primul minut al confruntării.

CSM București pierde meciul cu Gloria Bistrița din Liga Florilor

Cele două echipe care au reprezentat România în actualul sezon de Champions League s-au duelat în București, iar rezultatul final a adus și schimbarea liderului din campionat. Gloria Bistrița a început foarte bine partida și a avut avans încă din start, iar la pauză scorul arata neașteptat, 13-9 pentru gruparea oaspete, asta după ce au fost la un moment dat și 7 goluri avantaj.

ADVERTISEMENT

A urmat o răbufnire de orgoliu a jucătoarelor de la CSM București, care s-au apropiat în repriza secundă la doar un gol, 15-16, dar nu au putut să speculeze momentul bun și până în final Gloria Bistrița și-a păstrat avantajul și s-a impus în fața favoritei din Capitală, 21-18.

Gloria Bistrița este noul lider din campionat după victoria cu CSM București

Pentru fetele de la CSM București a fost prima înfrângere din campionat, din actualul sezon, având un record aproape perfect înainte de meciul cu Gloria Bistrița, 16 victorii și un egal. Acum, rămase cu 33 de puncte, elevele lui Bojana Popovici sunt întrecute în clasament de Bistrița, care are 34 de puncte.

ADVERTISEMENT
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor...
Digi24.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție

În tur, CSM București s-a impus la Bistrița, 29-28, într-o partidă care a rămas până acum singurul pas greșit făcut de ardelence. Podiumul din campionat este completat în acest moment de Corona Brașov, iar pe poziția a 4-a se află Râmnicu Vâlcea.

FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii...
Digisport.ro
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
ADVERTISEMENT

CSM București și Gloria Bistrița urmează să joace în faza eliminatorie din Champions League

Cele două grupări românești s-au descurcat foarte bine în Liga Campionilor, acolo unde au reușit rezultate excelente. CSM București a terminat pe locul 2, în Grupa B, cu 20 de puncte, și astfel și-a asigurat biletele pentru sferturile de finală.

De cealaltă parte, Gloria Bistrița, care a evoluat în Grupa A, a terminat pe locul 4, cu 16 puncte, și va juca în optimile de finală ale celei/ competiții la nivel de cluburi din handbalul feminin, acolo unde vor da peste Ikast.

ADVERTISEMENT
Mitică Dragomir a găsit vinovații pentru greșeala lui Istvan Kovacs din Rapid –...
Fanatik
Mitică Dragomir a găsit vinovații pentru greșeala lui Istvan Kovacs din Rapid – Dinamo 3-2. Exclusiv
Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor! Autogol și...
Fanatik
Dezastru pentru fotbalistul din SuperLiga la primul meci cu noul antrenor! Autogol și cartonaș roșu în decurs de 4 minute. Video
Nadia Comăneci, în Casa Istoriei Europene! Cadoul semnat de legendara gimnastă, expus în...
Fanatik
Nadia Comăneci, în Casa Istoriei Europene! Cadoul semnat de legendara gimnastă, expus în muzeul din Bruxelles. Video
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu,...
iamsport.ro
Gică Popescu l-a luat tare pe Radu Naum: 'Vorbește tu în locul meu, atunci'. Ce afirmație l-a scos din sărite
