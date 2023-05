Gloria Buzău – UTA 0-0, în manșa tur a barajului de menținere / promovare în SuperLiga. Golul lui Boiciuc, anulat pentru ofsaid. Video

Meciul Gloria Buzău – UTA are loc duminică, 28 mai, cu începere de la ora 14:00, în cadrul primei manșe a barajului de supraviețuire/promovare pentru SuperLiga. Returul acestui meci va avea loc luni, 5 iunie, la Arad. Echipa care se va impune la capătul celor două manșe va juca sezonul viitor în SuperLiga iar învinsa va evolua în al doilea eșalon.

Unde se joacă meciul Gloria Buzău – UTA

Întâlnirea Gloria Buzău – UTA se dispută duminică, 28 mai, de la ora 14:00, pe stadionul din Crângul Buzăului, în manșa tur a barajului de supraviețuire/promovare pentru SuperLiga. UTA a terminat pe locul 13, primul de baraj, în SuperLiga, Gloria Buzău a încheiat pe locul 5 play-off-ul Ligii 2, obținând accesul la baraj ca urmare a faptului că locul 2, CSA Steaua, nu a primit drept de promovare.

Se anunță mare afluență de public la Buzău, suporterii Gloriei fiind entuziasmați de faptul că echipa lor luptă pentru promovarea în prima divizie și prin urmare au promis că vor umple stadionuș în speranța ca băieții lui Adi Mihalcea să obțină un rezultat favorabil, care să îi pună în poziție bună de calificare înaintea returului de la Arad de peste oc săptămână.

Cine transmite la TV partida Gloria Buzău – UTA

Partida Gloria Buzău – UTA se joacă duminică, 28 mai, de la ora 14:00, pe stadionul din Buzău, în prima manșă a barajului de supraviețuire/promovare în SuperLiga. Jocul este televizat în direct pe programele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2 dar îl mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Și Buzăul intră de vineri, 26 mai, într-o perioadă atmosferică de instabilitate maximă, existând pe perioada unei săptămâni șanse foarte mari ca să cadă cel puțin o ploaie pe zi și ar fi vorba de acele ploi de vară, rapizi și cu o viteză foarte ridicată. Maxima zilei la ora amiezii ajunge la circa 24 de grade.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Gloria Buzău – UTA

Antrenorul Gloriei Buzăi, Adrian Mihalcea, nu are nici un absent la acest prim meci de baraj cu ITA pentru promovare în prima divizie. Toţi jucătorii importanţi vor fi pe teren şi sunt mobilizaţi la maxim, considerând că Gloria are şanse şi nu este victima sigură. Singurul absent va fi chiar Adrian Mihalcea, în continuare suspendat după ielirile nervoase de la

Mircea Rednic în cunoaşte bine pe cel poreclit când juca în atacul lui Dinamo Ţăranul şi e convins că . Rednic a luat o decizie cel puţin ciudată înaintea unei astfel de partide atât de importante, fasptul că din sezonul viitor nu va mai conta pe aportul fundaşilor Romeo Benzar şi Erico da Silva precum şi pe cel al mijlocaşului Cascini.

Cote la pariuri la jocul Gloria Buzău – UTA

Gloria Buzău încearcă revenirea în primul eșalon dar meciul cu UTA nu este deloc unul ușor. Arădenii sunt văzuți drept favoriți să câștige jocul de la Buzău la o cotă de 2,00. Un succes al gazdelor are cotă de 3,90. Șansă dublă X2 are cotă de 1,25 iar șansă dublă are cotă de 1,85. Un gol marcat de UTA ajunge la cota de 1,30 iar Gloria Buzău are 1,60 la gol marcat.

Cele douâ echipe s-au întâlnit în 2019 în Liga 2, victorie UTA acasă cu 3-0 și în Liga 1 în sezonul 2007-2008, 2-1 pentru UTA pe malurile Mureșului și 1-0 pentru buzoieni pe teren propriu. Gloria Buzău nu a impresionat deloc în play-off-ul Ligii 2 și puțin a lipsit ca Unirea Dej să reușească să îi fure locul 5, dar dejenii au aflat abia spre finalul play-off-ului că nu au licență pentru promovare.