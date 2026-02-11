Gloria celor de la Dinamo care a rămas cu un gust amar la demolarea stadionului: “Nu îl cunoștea nimeni! Mă durea că treceau pe lângă el”

ADVERTISEMENT

Mai multe glorii ale lui Dinamo au luat parte, la începutul acestui an, la lucrările care au însemnat debutul procesului de demolare a stadionului din Ștefan cel Mare. O legendă a alb-roșilor povestește despre un moment extrem de neplăcut petrecut luna trecută.

De ce rămas cu un gust amar Ionel Augustin la demolarea stadionului: “Nu îl cunoștea nimeni! Mă durea că treceau pe lângă el”

Invitat special într-o ediție de colecție a emisiunii ”FANATIK Dinamo”, Ionel Augustin a vorbit, printre multele subiecte aflate la ordinea zilei, și de cel mai arzător pentru publicul alb-roșu: demolarea stadionului Dinamo. ”Oneață”, o legendă a clubului din Ștefan cel Mare, spune că a fost prezent pe 20 ianuarie în ”Groapă”, în ziua în care au început oficial lucrările de demolare a arenei.

Pe lângă emoția trăită, aceea de a vedea cum dispare un stadion vechi, dar pe care s-au scris atâtea pagini de istorie în fotbalul intern, Augustin spune că evenimentul din urmă cu o lună i-a lăsat un gust amar. Gloria dinamovistă a ținut să sublinieze acest aspect încă de la începutul emisiunii.

, care a scris istorie pentru Dinamo, Florin Cheran sau ”Vava” Cheran cum era alintat marele fundaș al alb-roșilor din anii 70, nu a fost recunoscut de niciun fan prezent la demolarea stadionului.

”Încep cu o parte negativă din punctul ăsta de vedere (n.r. al legendelor lui Dinamo) la demolarea stadionului. Au fost invitate fostele glorii ale clubului Dinamo (…) Și era lângă mine Florin Cheran, ‘Vava’. Super dinamovist și valoare mare de tot.

Lumea venea pe lângă noi ‘dom’le, o poză’. Tot timpul, un autograf, încântat și eu, foarte fericit din punctul ăsta de vedere că vin și mă abordează. Pe când, pe Cheran Florin nu îl cunoștea absolut nimeni. M-a durut, am simțit o durere… Absolut nimeni nu s-a dus la el. M-a durut ca om și ca dinamovist.

În momentul în care dădeam autografe și cereau să facă poze cu mine, le spuneam ‘uite, vi-l prezint pe Cheran Florin’. (n.r. Vava cum s-a simțit?) Sunt ferm convins că l-a marcat și l-a durut, dar Vava nu se arată. El a fost un jucător fantastic și un luptător”, dezvăluie Augustin.

Cât de important a fost Florin Cheran în cariera marelui Ionel Augustin

Născut pe 5 aprilie 1947, Florin Cheran a fost un uriaș fundaș al lui Dinamo în anii ’70. . Ionel Augustin (70 de ani) a dezvăluit, la ”FANATIK Dinamo”, faptul că „Vava” Cheran a avut grijă de el și l-a protejat în tinerețea sa la Dinamo.

”Eu am o stimă și un respect uriaș pentru Florin Cheran, care a avut și o contribuție la evoluția mea, când era la echipă, eu promovasem, a avut grijă de mine, m-a luat sub aripa lui. Știți cum se întâmplă când un jucător tânăr vine la echipă. Tocmai de aceea m-a durut acest episod (n.r. de la demolare)”, mai spune Augustin.