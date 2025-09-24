Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gloriile Rapidului, la un pas să preia clubul înaintea lui Dan Şucu: “Puteau fi patronii clubului azi! Am vorbit cu Şumi, cu Pancone, cu Daniel Niculae”

Rapid putea avea alți acționari decât Dan Șucu și Victor Angelescu. Cine puteau salva echipa încă din ligile inferioare.
Mihai Dragomir
24.09.2025 | 14:06
Cine putea conduce Rapid în locul lui Dan Șucu și Victor Angelescu. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Rapid este condusă în prezent de Dan Șucu și de Victor Angelescu. Giuleștenii puteau avea o cu totul altă conducere, după cum Gigi Corsicanu a dezvăluit chiar la FANATIK SUPERLIGA. Cine puteau fi cei care să salveze echipa din ligile inferioare.

Rapidul putea fi condus de gloriile clubului

Rapid se află azi pe prima scenă a fotbalului românesc, unde luptă pentru atingerea unor obiective mărețe. Nu mai mult de un deceniu în urmă, echipa a ajuns chiar la faliment, renăscând ulterior în ligile inferioare.

Gigi Corsicanu, fostul lider de galerie al giuleștenilor, a dezvăluit că le-a propus atunci unor nume importante din istoria clubului să devină acționari. Cei cu care a discutat atunci au fost Daniel Niculae, Marius Șumudică, Daniel Pancu, Daniel Coman și Cristi Săpunaru.

„Le-am propus atunci să pună câte 50.000 – 100.000 de euro!”

„Eu am avut o discuție acum ceva ani, când eram în Liga 4. Am vorbit cu Daniel Niculae, cu Șumi, cu Pancone, cu Dani Coman, cu Săpunaru. Le-am propus atunci, în situația respectivă, să pună câte 50.000 – 100.000 de euro să preia acțiunile clubului, că ei câștigaseră bani până atunci. 

La vremea respectivă, noi am fost ajutați de un prieten de-al meu. A ajutat Rapidul la momentul acela. Ei dacă puneau acei bani atunci puteau să preia acțiunile clubului. Eram cu Bocciu, Daniel Niculae și încă cineva, nu mai rețin.

„S-au gândit că poate intervin discuții!”

Le-am zis că venim și noi suporterii cu donații cu ce puteam, tot ce ținea de noi, să ajutăm să fie Rapidul al rapidiștilor. Ei s-au gândit că poate intervin discuții, să nu se certe între ei. Nu se mai punea problema să mai fie la Liga 1.

Șumudică, Pancone, Dani Coman, Daniel Niculae, Săpunaru puteau fi acționari atunci. Apoi puteau veni sponsori, noi făceam donații, se putea… Era o idee pe care o puteam pune în practică atunci”, a spus Gigi Corsicanu la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
