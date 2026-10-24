Sport

Gloriile Stelei, primele reacții după moartea lui Viorel Păunescu. Cristian Gațu: „A ajutat atât cât a putut”

Bogdan Ciutacu
24.10.2026 | 12:21
Gloriile Stelei primele reactii dupa moartea lui Viorel Paunescu Cristian Gatu A ajutat atat cat a putut
EXCLUSIV FANATIK
Viorel Păunescu
Cristian Gațu, Ștefan Iovan și Miodrag Belodedici, devastați de dispariția fostului președinte din Ghencea, la vârsta de 91 de ani.
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Lumea sportului din România îmbracă haine de doliu. Viorel Păunescu, omul care a condus Steaua București între 1998 și 2003, a încetat din viață în dimineața zilei de 24 octombrie, la vârsta de 91 de ani. Fostul oficial al „militarilor” se retrăsese din viața publică în ultimii ani, purtând o luptă grea cu o boală necruțătoare, Alzheimer.

Mesaje emoționante din partea simbolurilor roș-albastre

Vestea trecerii în neființă a lui Viorel Păunescu a stârnit o undă de tristețe profundă printre marile legende care au scris istorie pentru clubul din Ghencea. Cristian Gațu, fostul mare handbalist și colaborator apropiat din conducerea roș-albastră, a oferit o reacție zguduitoare: „Mi-a fost prieten și am colaborat foarte bine la Steaua. Un mare stelist și un mare conducător. Sincer, nu am cuvinte. Îmi pare foarte rău și Dumnezeu să îl ierte!”, a declarat Cristian Gațu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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La rândul său, Ștefan Iovan, căpitanul Stelei la Sevilla în 1986, și-a amintit cu drag de momentele petrecute alături de fostul președinte și de devotamentul total pe care acesta l-a avut pentru culorile clubului: „Condoleanțe familiei! A fost un om extraordinar și am amintiri frumoase de când mergeam la barul Melody. A ajutat Steaua atât cât a putut și eu îl consider stelist pentru că și atunci când nu a mai putut a încercat să îl aducă finanțator pe fratele său. Îmi pare rău”, a transmis fostul mare fundaș, pentru FANATIK.

De asemenea, Miodrag Belodedici a evocat atmosfera caldă pe care Păunescu o crea în jurul echipei și apropierea sa de jucători: „Știu că era bolnav. Îmi aduc aminte că venea mereu să vorbească cu noi, mergeam la masă acolo la el la hotel. Din păcate nu ne-am mai văzut de mulți ani. Asta e viața. Dumnezeu să îl odihnească! Era foarte apropiat de echipă”, a spus și dublul câștigător al Cupei Campionilor Europeni, în exclusivitate pentru FANATIK.

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De la handbalist de performanță la arhitectul conducerii din Ghencea

Născut la Fărcășești, Viorel Păunescu a lăsat o amprentă puternică asupra sportului românesc încă din tinerețe. În anii ’50 și ’60, el a îmbrăcat tricoul ambilor granzi din Capitală, Steaua și Dinamo, bifând totodată prezențe în echipa națională. A devenit ulterior o figură emblematică în managementul sportiv, conducând Steaua într-o perioadă de tranziție crucială.

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Deși măcinat de probleme severe de sănătate în ultimii ani, Păunescu a rămas aproape de foștii colaboratori, fiind vizitat constant până în ultimele clipe ale vieții de fostul selecționer Victor Pițurcă, tehnician pe care l-a susținut necondiționat pe banca roș-albaștrilor. Pe lângă amprenta de neșters lăsată în lumea sportului și la cârma clubului Steaua, Viorel Păunescu a fost un nume de referință în industria turismului din România.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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