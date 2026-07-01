Gluma făcută de Kylian Mbappe după dubla din Franța – Suedia 3-0. Ce a spus despre drama lui Deschamps și meciul cu Paraguay

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Kylian Mbappe (27 de ani) a marcat două goluri în meciul Franța – Suedia 3-0 din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial. Cealaltă reușită a naționalei pregătite de Didier Deschamps (57 de ani) a fost semnată de Bradley Barcola (23 de ani). În optimi, echipa „cocoșului galic” se va duela cu naționala din Paraguay.

Kylian Mbappe, prima reacție după dubla din Franța – Suedia 3-0

După golurile înscrise cu Suedia, , cel care însă nu a jucat încă în 16-imi. De asemenea, starul de la Real Madrid se află acum la borna 18 goluri marcate de-a lungul carierei la Mondial, în doar 18 meciuri jucate. Astfel, el l-a depășit în topul all-time din acest punct de vedere pe germanul Miroslav Klose (16 goluri) și s-a apropiat la doar un gol de liderul Messi (19). În plus, Mbappe a devenit acum cel mai bun marcator în fazele eliminatorii din istoria Mondialului.

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După victoria cu Suedia, Kylian Mbappe a fost întrebat, printre altele, și despre , în condițiile în care atacantul a mers special la antrenorul său pentru a-l îmbrățișa după ce a marcat primul gol. De asemenea, întrebat și despre duelul cu Paraguay din optimi, fotbalistul a glumit în primă fază și a spus că pentru moment vrea doar să se bucure de aerul condiționat din vestiar, bineînțeles în contextul temperaturilor foarte ridicate din SUA din această perioadă.

Ce a spus Kylian Mbappe despre Didier Deschamps și meciul cu Paraguay

Iar ulterior a apreciat că este vorba despre un adversar de temut, dar, chiar și în aceste condiții, nu se gândește decât la victorie în acel meci. „Sunt conștient de motivul pentru care joc, unde sunt și ce trebuie să fac. Echipa este conștientă de ce are de făcut aici. Era o competiție nouă care urma să înceapă. Astăzi am jucat bine, chiar dacă am avut un început dificil. Am intrat în joc, am avut ocazii pe care le-am fi putut transforma mai devreme.

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(n.r. Despre omagiul adus lui Didier Deschamps) Este în ADN-ul acestui grup. Suntem cu toții împreună în asta. Antrenorul a trecut printr-o perioadă dificilă, una care, din păcate, ne-a afectat pe toți. Este foarte greu. Nu va fi niciodată singur. Îl vom susține. Paraguay? Mă concentrez pe aerul condiționat din vestiar. Au arătat că sunt o echipă de luat în serios, au învins Germania. Mergem acolo să câștigăm”, a declarat Kylian Mbappe la finalul meciului , citat de