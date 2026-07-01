Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Gluma făcută de Kylian Mbappe după dubla din Franța – Suedia 3-0. Ce a spus despre drama lui Deschamps și meciul cu Paraguay

Kylian Mbappe, prima reacție după ce a marcat două goluri în meciul Franța - Suedia 3-0 de la Campionatul Mondial! Gluma făcută despre partida cu Paraguay din optimi și ce a spus despre Didier Deschamps
Gabriel-Alexandru Ioniță
01.07.2026 | 05:26
Gluma facuta de Kylian Mbappe dupa dubla din Franta Suedia 30 Ce a spus despre drama lui Deschamps si meciul cu Paraguay
ULTIMA ORĂ
Gluma făcută de Kylian Mbappe după dubla din Franța - Suedia 3-0. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe (27 de ani) a marcat două goluri în meciul Franța – Suedia 3-0 din 16-imile de finală de la Campionatul Mondial. Cealaltă reușită a naționalei pregătite de Didier Deschamps (57 de ani) a fost semnată de Bradley Barcola (23 de ani). În optimi, echipa „cocoșului galic” se va duela cu naționala din Paraguay.

Kylian Mbappe, prima reacție după dubla din Franța – Suedia 3-0

După golurile înscrise cu Suedia, Mbappe a ajuns la șase reușite la acest turneu final, egalându-l astfel în fruntea clasamentului golgheterilor pe Lionel Messi, cel care însă nu a jucat încă în 16-imi. Argentina are meci în această fază a competiției cu Insulele Capului Verde. De asemenea, starul de la Real Madrid se află acum la borna 18 goluri marcate de-a lungul carierei la Mondial, în doar 18 meciuri jucate. Astfel, el l-a depășit în topul all-time din acest punct de vedere pe germanul Miroslav Klose (16 goluri) și s-a apropiat la doar un gol de liderul Messi (19). În plus, Mbappe a devenit acum cel mai bun marcator în fazele eliminatorii din istoria Mondialului.

ADVERTISEMENT

După victoria cu Suedia, Kylian Mbappe a fost întrebat, printre altele, și despre drama selecționerului Didier Deschamps, cel care recent și-a pierdut mama, în condițiile în care atacantul a mers special la antrenorul său pentru a-l îmbrățișa după ce a marcat primul gol. De asemenea, întrebat și despre duelul cu Paraguay din optimi, fotbalistul a glumit în primă fază și a spus că pentru moment vrea doar să se bucure de aerul condiționat din vestiar, bineînțeles în contextul temperaturilor foarte ridicate din SUA din această perioadă.

Ce a spus Kylian Mbappe despre Didier Deschamps și meciul cu Paraguay

Iar ulterior a apreciat că este vorba despre un adversar de temut, dar, chiar și în aceste condiții, nu se gândește decât la victorie în acel meci. „Sunt conștient de motivul pentru care joc, unde sunt și ce trebuie să fac. Echipa este conștientă de ce are de făcut aici. Era o competiție nouă care urma să înceapă. Astăzi am jucat bine, chiar dacă am avut un început dificil. Am intrat în joc, am avut ocazii pe care le-am fi putut transforma mai devreme.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

(n.r. Despre omagiul adus lui Didier Deschamps) Este în ADN-ul acestui grup. Suntem cu toții împreună în asta. Antrenorul a trecut printr-o perioadă dificilă, una care, din păcate, ne-a afectat pe toți. Este foarte greu. Nu va fi niciodată singur. Îl vom susține. Paraguay? Mă concentrez pe aerul condiționat din vestiar. Au arătat că sunt o echipă de luat în serios, au învins Germania. Mergem acolo să câștigăm”, a declarat Kylian Mbappe la finalul meciului Franța – Suedia 3-0, citat de RMC Sport. 

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și...
Digisport.ro
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
2.00 este acum cota BETANO pentru pronosticul „Kylian Mbappe câștigă titlul de golgheter la Campionatul Mondial”
Mexic – Ecuador 1-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026
Fanatik
Mexic – Ecuador 1-0, LIVE VIDEO în 16-imile CM 2026
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după Franța – Suedia 3-0. Cu cine joacă francezii mai departe
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la...
Fanatik
Tragedie fără margini în fotbalul românesc! Fostul jucător al UTA-ei a murit la doar 43 de ani în timpul meciului Norvegia – Coasta de Fildeș
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă...
iamsport.ro
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă nimic! Zero barat pentru istoria fotbalului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!