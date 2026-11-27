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Intrat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu (47 de ani) a oferit un verdict clar după întâlnirea Brighton – U Craiova 4-0. După ce glumit pe seama oltenilor, fostul mare internațional a explicat că aceasta este diferența dintre campionatul nostru și Premier League.

Adi Mutu a început cu o glumă analiza de la Brighton – U Craiova 4-0

În ciuda înfrângerii usturătoare suferită de ”alb-albaștri” în etapa a 4-a din grupa de Conference League, Adi Mutu s-a arătat surprins de și a mărturisit că intensitatea cu care joacă Brighton a dus la această discrepanță între cele două echipe.

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”Știi gluma aia cu omul care a venit de la țară la Capitală și l-au întrebat: ‘Cum ți s-a părut Bucureștiul?’ și el a răspuns: ‘A fost frumos, n-am văzut nimic’. Cam așa s-a întâmplat și aseară. O diferență mare de intensitate și de valoare, practic diferența dintre campionatul României și Premier League. Nu degeaba Brighton e pe locul 2, a bătut pe Arsenal cu 3-0, o echipă în formă.

Poate am avut pe undeva noroc să nu luăm mai multe, pentru că au venit cu echipa a doua, au fost doar trei titulari aseară. Din minutul 40, după eliminarea lui Screciu, meciul nu a mai avut istorie. Craiova a părut timidă, pe alocuri timorată, fricoasă, nu au avut personalitatea necesară de a ține puțin de minge, de a încerca să iasă din 30 de metri.

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Nu au putut să iasă de acolo, iar repriza a doua a fost ceva de noaptea minții. Se vedea un antrenament, un joc școală al lui Brighton. Nu e vina Craiovei, e vina campionatului din care face parte Craiova. S-a văzut lipsa de intensitate. Nu ai cum să te ridici la nivelul lor, să ai ritm, să ai intensitate dacă tu nu joci un campionat care îți dă această intensitate. Cam asta este diferența dintre campionate”, a declarat Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Mutu, fascinat de jocul lui Brighton

”Briliantul” s-a arătat încântat de jocul prestat de Brighton și a explicat că toată această linie ascendentă a formației engleze a început în urmă cu patru ani, pe când antrenor era italianul Roberto De Zerbi și care a fost continuată și de tehnicienii care au venit mai apoi.

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”Să nu uităm că am jucat cu o echipă care a terminat pe locul 8 anul trecut. Să nu uităm că primele patru, chiar cinci câteodată, din Premier League joacă în Champions League. Brighton are un joc aparte. A început acest joc cu De Zerbi din 2022 până în 2024, în care le-a dat niște trasee, le-a și consolidat între timp, iar ceilalți antrenori au venit și au și adăugat alte lucruri.

O echipă care prin posesie progresivă atacă foarte bine, au bine definite anumite trasee. Se vede că joacă un fotbal frumos. Ai văzut și . O fază ca la carte a făcut. Joacă un fotbal simplu, eficient. Mingea jos, toți jucătorii se mișcă, au soluții. Un pic cum erau echipele lui Guardiola pe vremuri.

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O echipă care știe ce are de făcut, are răbdare, are ritm, controlează ritmul meciului. Atacă spațiile intermediare, half-space-urile alea. Practic, pentru Craiova a fost imposibil, mai ales pentru fundașii laterali. Atât Mora, cât și Bancu erau tot timpul surprinși în spatele lor prin mișcările din linia a doua a mijlocașilor. A fost un fotbal frumos de văzut”, a spus el.

U Craiova, comparată cu naționala României

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare internațional a explicat că echipele românești nu sunt pregătite să țină un ritm ridicat pe toată durata unui meci și a atras atenția că Universitatea Craiova a mai avut reprize slabe în actualul sezon de cupe europene.

”Păcat că a părut așa ușor pentru Brighton, păcat pentru reclama care am făcut-o, că totuși a jucat cu campioana României, dar nu avem ce face. Asta mă și gândeam aseară: ‘Băi, nu e vina Craiovei, pentru că nu ai cum’. Chiar dacă tu te antrenezi și faci o pregătire, o super pregătire, campionatul nostru nu-ți dă posibilitatea de a menține această pregătire, din contră.

Pentru că tu, ca să joci la un nivel, să joci cu echipele astea puternice și să reușești să faci o figură frumoasă, să câștigi chiar, tu trebuie să ții un ritm ridicat de cupe europene. S-a văzut și la echipa națională de multe ori că nu reușim mai mult de o jumătate de oră să ducem un ritm, după aia se vede o cădere, mai ales fizică.

(n.r. – Ca și comparație, Craiova mi s-a părut fix precum echipa națională) Păi da, și aici n-avem ce face pentru că asta este valoarea campionatului nostru, comparându-l cu Premier League, care e cel mai bun campionat din lume. Nu avem ce face decât să acceptăm lucrul ăsta. Poate să ne gândim cum îmbunătățim pe viitor campionatul nostru, dar în rest, să te duci să critici prea mult Universitatea Craiova pentru jocul ăsta nu are rost.

Nu avem ce face, cu toate că eu așteptam de mult meciul ăsta să văd forța reală și să-mi dau seama cam ce ar putea să facă Craiova pe viitor, mai ales în cupele europene, pentru că în campionat situația e clară.

E una dintre cele mai puternice echipe, joacă un fotbal frumos, are un aer care domină așa fotbalul nostru în momentul de față. În schimb, în cupele europene… Totuși, dacă stăm să analizăm tot parcursul în cupele europene, o să vedem că în unele momente au avut chiar reprize slabe cu adversari mult mai slab cotați decât Brighton”, a spus ”Briliantul”.

Verdictul dur dat de Adi Mutu

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă aveam mai multe șanse în fața lui Brighton dacă ne prezentam cu o selecționată din SuperLiga, Mutu a dat un răspuns ferm.

”Păi depinde. Dacă Brighton venea cu prima echipă. Hai să vorbim puțin de Azeez, care a intrat pe parcursul meciului. Azeez practic era la prima prezență în echipă la Brighton. Osman, ghanezul, care ne-a dat și două goluri, nu marcase deloc pentru Brighton. I-am activat pe ambii, mai mult bine că a ratat Azeez ocazia aia incredibilă de la 4 metri cu poarta goală. Scorul putea să fie mult mai mare.

Dacă venea cu prima echipă, probabil nu aveam nicio șansă și am fi pierdut acest meci. Nu spun că la scor, că asta nu mai contează. Brighton, prima echipă ar fi bătut selecționata din prima ligă. Nu e vorba aici de scor, pentru că nu scorul m-a frapat pe mine, ci jocul din teren, modul”, a afirmat Adi Mutu.