Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Glumă sau realitate?! Donald Trump: „Voi candida pentru al patrulea mandat!” Declaraţia făcută la o săptămână după finala CM

La o săptămână distanță de la terminarea CM 2026, Donald Trump a anunțat că va candida pentru al treilea mandat de președinte al SUA! Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea toate detaliile.
Dragos Petrescu
25.07.2026 | 15:22
Gluma sau realitate Donald Trump Voi candida pentru al patrulea mandat Declaratia facuta la o saptamana dupa finala CM
ULTIMA ORĂ
Donald Trump a anunţat că va candida pentru al treilea mandat ca preşedinte al SUA // FOTO: hepta.ro
ADVERTISEMENT

Donald Trump, președintele în exercițiu al SUA, a susținut un discurs plin de artificii vineri seară, la Washington, în cadrul Cinei Corespondenților de la Casa Albă. Evenimentul respectiv reprezintă o sărbătoare anuală a libertății presei, însă cuvintele lui Trump au inclus multe insulte, atacuri la adresa adversarilor politici, dar și glume privind un al treilea mandat prezidențial.

Donald Trump a vorbit despre candidatura pentru al 3-lea mandat de președinte al SUA, la o săptămână de la terminarea CM 2026!

Discursul președintelui, care a durat aproximativ o oră, a fost în mare parte unul degajat și sarcastic, cu atacuri ocazionale lipsite de venin asupra insituțiilor mass-media și a adversarilor politici, precum Robert F. Kennedy Jr, Chris Christie, Jerry Nadler sau Adam Schiff. La final însă, a venit și cireașa de pe tort, atunci când liderul „MAGA” (n.r – Make America Great Again) a făcut o glumă despre un posibil al treilea mandat prezidențial.

ADVERTISEMENT

Trump și-a încheiat discursul cu o glumă care a reprezentat o greșeală asumată, declarând că intenționează să candideze și să câștige pentru „a patra oară” alegerile din SUA – o referire stângace atât la afirmația sa falsă potrivit căreia ar fi avut câștig de cauză la alegerile din 2020 (atunci când Joe Biden a primit fotoliul de președinte), cât și la ideea lui constantă cum că ar putea candida pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale de două mandate. „Am câștigat de trei ori, acum o să o fac din nou”, a spus acesta, sarcastic, punându-și pe cap o șapcă roșie pe care scrie „Trump 2028”.

Donald Trump, huiduit copios la finala CM 2026

Aceste declarații s-au petrecut la mai puțin de o săptămână distanță de la marea finală CM 2026, acolo unde Spania a cucerit al doilea titlu trofeu suprem din istorie, după victoria de pe MetLife Stadium obținută în prelungiri în fața Argentinei, scor 1-0 (0-0 după 90 de minute). Pe celebra arenă din New York/New Jersey a fost prezent și Donald Trump, care le-a înmânat trofeul elevilor lui Luis De La Fuente, însă înainte de acest episod, președintele SUA a fost fluierat la scenă deschisă de suporterii prezenți in tribune.

ADVERTISEMENT
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”
Digi24.ro
Când s-a schimbat relația lui Zelenski cu Trump: „A fost un moment istoric”

Incidentul s-a petrecut chiar înainte de decernarea trofeului. Trump și Gianni Infantino, președintele FIFA, și-au făcut apariția pe teren, dar fanii i-au primit cu ostilitate pe cei doi. Deși a fost vizibil iritat de corul de fluierături, președintele SUA a salutat publicul, însă la un moment dat a aruncat și o privire tăioasă către suporterii contestatari.

ADVERTISEMENT
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul...
Digisport.ro
FOTO Doi campioni mondiali, pe prima pagină în Spania: ”S-au afișat împreună”. Unul dintre ei e căsătorit și are un copil

Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai...
Fanatik
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Jucătorul proaspăt transferat, out de la FCSB! Anunţul lui Marius Baciu: „Nu va...
Fanatik
Jucătorul proaspăt transferat, out de la FCSB! Anunţul lui Marius Baciu: „Nu va fi în lot! Nu poate” Revenire importantă
Doliu în lumea sportului! Fostul câștigător de Super Bowl s-a sinucis la 38...
Fanatik
Doliu în lumea sportului! Fostul câștigător de Super Bowl s-a sinucis la 38 de ani: „A plecat eroul nostru”
Tags:
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce...
iamsport.ro
A aflat despre plecarea lui Borza și a izbucnit: 'Rapid minte că aduce și vinde de foame de bani! Ce rușine de administrație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!