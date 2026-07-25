Glumă sau realitate?! Donald Trump: „Voi candida pentru al patrulea mandat!” Declaraţia făcută la o săptămână după finala CM

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, președintele în exercițiu al SUA, a susținut un discurs plin de artificii vineri seară, la Washington, în cadrul Cinei Corespondenților de la Casa Albă. Evenimentul respectiv reprezintă o sărbătoare anuală a libertății presei, însă cuvintele lui Trump au inclus multe insulte, atacuri la adresa adversarilor politici, dar și glume privind un al treilea mandat prezidențial.

Donald Trump a vorbit despre candidatura pentru al 3-lea mandat de președinte al SUA, la o săptămână de la terminarea CM 2026!

Discursul președintelui, care a durat aproximativ o oră, a fost în mare parte unul degajat și sarcastic, cu atacuri ocazionale lipsite de venin asupra insituțiilor mass-media și a adversarilor politici, precum Robert F. Kennedy Jr, Chris Christie, Jerry Nadler sau Adam Schiff. La final însă, a venit și cireașa de pe tort, atunci când liderul „MAGA” (n.r – Make America Great Again) a făcut o glumă despre un posibil al treilea mandat prezidențial.

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Trump și-a încheiat discursul cu o glumă care a reprezentat o greșeală asumată, declarând că intenționează să candideze și să câștige pentru „a patra oară” alegerile din SUA – o referire stângace atât la afirmația sa falsă potrivit căreia ar fi avut câștig de cauză la alegerile din 2020 (atunci când Joe Biden a primit fotoliul de președinte), cât și la ideea lui constantă cum că ar putea candida pentru un al treilea mandat, în ciuda limitei constituționale de două mandate. „Am câștigat de trei ori, acum o să o fac din nou”, a spus acesta, sarcastic, punându-și pe cap o șapcă roșie pe care scrie „Trump 2028”.

President Trump on running for fourth term: "I won three times, now I'm going to do it again." — CSPAN (@cspan)

Donald Trump, huiduit copios la finala CM 2026

Aceste declarații s-au petrecut la mai puțin de o săptămână distanță de la , acolo unde Spania a cucerit al doilea titlu trofeu suprem din istorie, după victoria de pe MetLife Stadium obținută în prelungiri în fața Argentinei, scor 1-0 (0-0 după 90 de minute). Pe celebra arenă din New York/New Jersey a fost prezent și Donald Trump, care le-a înmânat trofeul elevilor lui Luis De La Fuente, însă înainte de acest episod, președintele SUA a fost fluierat la scenă deschisă de suporterii prezenți in tribune.

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Incidentul s-a petrecut chiar înainte de decernarea trofeului. Trump și Gianni Infantino, președintele FIFA, și-au făcut apariția pe teren, dar fanii i-au primit cu ostilitate pe cei doi. Deși a fost vizibil iritat de corul de fluierături, președintele SUA a salutat publicul, însă la un moment dat a aruncat și o privire tăioasă către suporterii contestatari.

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