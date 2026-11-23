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Petrolul Ploiești traversează o perioadă excelentă, iar atmosfera din vestiarul „lupilor galbeni” este pe măsură. antrenorul Ricardo Sousa a publicat un mesaj savuros pe internet, iar fotbaliștii săi nu au ratat ocazia să-i răspundă.

Ricardo Sousa, mesaj savuros după Dinamo – Petrolul 0-1. Pe cine a numit „dinozaurii noștri dragi”

Petrolul a reușit să o învingă pe Dinamo și în retur, . Ploieștenii sunt, de altfel, singura echipă din SuperLiga care nu a primit gol de la „câini” în actuala ediție de campionat. La scurt timp după meci, Ricardo Sousa a ținut să le transmită un mesaj special celor mai experimentați jucători din lot. Tehnicianul portughez i-a evidențiat pe Paul Papp, Lukas Zima și Sergiu Hanca, pe care i-a numit, în glumă, „dinozaurii noștri dragi”.

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Antrenorul în vârstă de 47 de ani le-a mulțumit celor trei pentru profesionalism, experiență și contribuția la rezultatele formației. Sousa a subliniat că influența acestora depășește ceea ce se întâmplă pe teren, fiind exemple pentru ceilalți membri ai vestiarului.

„Succesul unei echipe este construit în multe feluri. Cu talent, muncă asiduă, devotament și, mai presus de orice, cu oameni care știu să pună echipa mai presus de ei înșiși. Și, apoi, avem dinozaurii noștri dragi, Paul Papp, Lukas Zima și Sergiu Hanca! Trei fotbaliști care continuă să arate experiență, leadership, loialitate și o dorință incredibilă de a concura, munci și izbândi.

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Voi sunteți, de asemenea, motivele din spatele succesului echipei. Sunt incredibil de mândru să vă avem alături, nu doar pentru ceea ce faceți pe teren, ci și pentru cine sunteți, ce ați adus grupului și a exemplului oferit în fiecare zi. Unii jucători te ajută să câștigi meciuri, în timp ce alții te ajută să construiești ceva cu adevărat special. Voi sunteți acești oameni! Povestea continuă”, a scris Ricardo Sousa, pe Instagram.

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Lukas Zima a declanșat hohotele de râs. Reacția emoționantă a lui Paul Papp

Mesajul antrenorului a provocat un schimb amuzant de replici în secțiunea de comentarii. Lukas Zima (32 de ani) a glumit pe seama colegilor săi, spunând că Paul Papp era aproape de retragere, în timp ce Sergiu Hanca se simte din nou ca la 25 de ani, deși are nevoie de câteva zile pentru a-și reveni după fiecare partidă.

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Portarul ceh nu l-a uitat nici pe Tiago Ferreira, secundul care a condus echipa în absența lui Ricardo Sousa, suspendat pentru cumul de cartonașe. „Mister, Paul Papp avea deja un picior în afară, ca să se retragă. Sergiu Hanca are impresia că are 25 (de ani) din nou. Dar, după un meci, nu poate să mai meargă trei zile.

Dar acum aș fi mai degrabă precaut fiindcă Tiago Ferreira (n.red secundul lui Sousa) ne-a oferit înaintea partidei un discurs interesant care a durat vreo 10 minute. Cred că deja savurează rolul de antrenor principal”, a fost replica lui Lukasz Zima.

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Paul Papp (37 de ani) a avut o reacție diferită. „Mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Sunt mândru să fiu antrenat de dumneavoastră și de staff-ul dumneavoastră”, a reacționat Papp (37 de ani), completând apoi: „Soția a început să plângă”.

Nici Andreea Hanca, soția lui Sergiu Hanca, nu a rămas indiferentă. Aceasta a apreciat gestul tehnicianului și a amintit că, în trecut, Michal Probierz fusese singurul antrenor care vorbise atât de frumos despre soțul ei.