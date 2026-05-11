“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract

Daniel Pancu va merge la Rapid, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de marți, 5 mai. Dumitru Dragomir a văzut decizia luată de antrenorul român și l-a sfătuit în direct ce transferuri să facă pentru a aduce titlul în Giulești anul viitor. Rămâi pe site pentru a vedea numele fotbaliștilor din SuperLiga cu care Rapid poate da lovitura, dar și ce sume trebuie să investească, de fapt, patronul Dan Șucu pentru titlu și cupe europene.

Cum l-a caracterizat Dumitru Dragomir pe Daniel Pancu

, după ce Dumitru Dragomir a vorbit despre tehnicianul român, căruia i-a făcut portretul în direct. „Un rapidist se duce la el acasă. Și Văd că are sânge în instalație. El n-a anunțat că pleacă, dar totuși a rezolvat plecarea când se bătea la titlu. Înseamnă că are sânge în instalație. Nu îl interesează banii, ci viitorul lui. Rapidul, din punct de vedere financiar, poate să facă o chestie bună. Numai dacă Șucu este dispus să bage ceva bani. Ca să ia titlul trebuie să bage 15 milioane. Ia 3-4 jucători și defilează”, a spus inițial Dumitru Dragomir.

Transferurile pe care Daniel Pancu trebuie să le facă musai la Rapid

de la echipa din „Ștefan cel Mare”. Dumitru Dragomir l-a sfătuit pe Daniel Pancu să îi aducă pe ambii jucători ai „câinilor”, dar și pe Andrei Coubiș, de la U Cluj și pe Mario Tudose, de la FC Argeș. „Primul pe care l-aș lua e Gnahore de la Dinamo. Primul transfer la Rapid. I-aș da 2 milioane. E cel mai bun din țară aproape. Mai bine ar fi să vină Ghanore și Boateng, la pachet. Aș da 4-5 milioane pe ei, contract de 3 ani, cu salarii bune ca să nu mai plece. Vor să plece? 10 milioane clauză. Și pe ăla de la U Cluj. Aș da 3 milioane acum pe el, pe Coubiș.

M-aș lupta și pentru încă un mijlocaș de mare valoare. Ascultați-mă ce vă spun. Uitați-vă la la Barcelona. N-are niciun atacant. Domnule, încă o dată spun, dacă faci mijlocul terenului să îi pasezi, să îi omori pe toți, câștigi tot. Da, și un vârf de atac, poftim. Cu 15-16 milioane îmi aduc 4 jucători. Pentru titlu, Șucu trebuie să bage 15 milioane, iar ca să joace în cupele europene 25. L-aș mai lua și pe Tudose de la FC Argeș, pe care își scoate banii. Și să vedeți voi cum ia campionatul după”, a mai spus Dragomir.

De ce nu a performat Rapid de când Dan Șucu se află în conducerea echipei, de fapt

Chestionat despre scenariul care se tot repetă la Rapid în ultimele sezoane, în care giuleștenii ajung în play-off dar nu câștigă niciun trofeu și nu se califică nici în cupele europene, Dumitru Dragomir a explicat care a fost, de fapt, marea problemă pentru clubul lui Dan Șucu. „N-a avut oameni. Nu de antrenori a adus lipsă. Antrenorii toți au fost buni. N-a avut om care să se priceapă să facă echipă, să facă lot. Pentru că simbioza asta între jucători trebuie gândită. Ascultați-mă ce vă spun. Te uiți ce capacitate de efort are. Cât de repede se desparte de minge. Cât scoate de la adversar. Pui tot pe caiet, îți notezi. Te uiți la un meci o dată, te uiți a doua oară, te uiți a treia oară, îți notezi toate astea”, a mai spus Dragomir la Profețiile lui Mitică.

