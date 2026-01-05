Sport

Gnahore și Karamoko, puși pe glume cu Ikoko. Atmosferă bună la antrenamentul lui Dinamo. Video

Dispoziție excelentă în grupul de la Dinamo. Fotbaliștii lui Kopic se înțeleg de minune, dovadă și relația dintre Gnahore, Karamoko și Ikoko. Cei trei au fost puși pe glume la ultimul antrenament din Antalya
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
05.01.2026 | 21:30
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Gnahore și Karamoko, puși pe glume cu Ikoko. Atmosferă bună la antrenamentul lui Dinamo. FOTO: Fanatik
FANATIK a fost prezent la cel mai recent antrenament efectuat de Dinamo în cantonamentul din Antalya. Atmosfera este una grozavă în lotul condus de Zeljko Kopic. Eddy Gnahore și Mamoudou Karamoko au făcut glume pe seama lui Jordan Ikoko.

Gnahore și Karamoko, glume cu Ikoko la antrenamentul lui Dinamo din Antalya

Nu e de mirare că Dinamo traversează o perioadă excelentă. „Câinii” au încheiat anul 2025 pe locul 4, cu 38 de puncte, la doar două lungimi de liderul U Craiova. Roș-albii visează astfel la titlu, un obiectiv pe care nu l-au mai atins de 19 ani.

Atmosfera este una grozavă la antrenamentele lui Kopic. La ședința de pregătire de luni, 5 ianuarie, francezii Eddy Gnahore și Mamodou Karamoko l-au tachinat pe congolezul Jordan Ikoko. De glumele acestora s-a amuzat și alt francez aflat prin preajmă, fundașul dreapta Maxime Sivis.

Răzvan Patriche a revenit la antrenamentele lui Dinamo

La antrenamentele lui Dinamo a revenit și Răzvan Patriche (39 de ani). Retras la finalul sezonului trecut, fostul fundaș s-a alăturat lotului condus de Zeljko Kopic. De această dată în rol de antrenor secund.

Reporterii FANATIK aflați la fața locului în Antalya l-au surprins pe Patriche discutând o bună bucată de timp cu Kennedy Boateng (29 de ani). Cei doi au făcut pereche în centrul liniei defensive a lui Dinamo în stagiunea precedentă. Acum, Patriche a preluat rolul de mentor și a părut să îi dea câteva sfaturi prețioase stoperului togolez.

  • 3 ani a îmbrăcat Răzvan Patriche tricoul lui Dinamo
  • 98 de meciuri, 4 goluri și 1 assist a bifat Patriche în roșu și alb

Jucătorii africani de la Dinamo stau împreună

