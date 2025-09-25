Go Ahead Eagles – FCSB, LIVE VIDEO în Europa League – etapa 1. Ce echipă a pregătit Elias Charalambous

FCSB ia startul în al doilea sezon consecutiv de Europa League, faza principală, iar adversara din prima etapă este Go Ahead Eagles, câștigătoarea Cupei Olandei. Pentru batavi va fi prima dată când evoluează în etapa 1 a unei competiții europene în acest secol. În sezoanele 2015-2016 și anul trecut, nu au reușit să se califice în grupă.

Go Ahead Eagles – FCSB, live video în etapa 1 de Europa League

GA Eagles – FCSB se joacă joi, 25 septembrie 2025, de la ora 19:45. Partida va fi , Țările de Jos. Arena, supranumită „Cuibul vulturilor” are o capacitate de 10.400 de locuri și a fost inaugurată în 1920.

Cine arbitrează Go Ahead Eagles – FCSB și ce brigadă a fost delegată

Meciul Go Ahead Eagles – FCSB va fi condus de o brigadă din Estonia. Kristo Tohver se va afla la centru, ajutat la cele două tușe de Silver Koiv și Sander Saga. Iar Kevin Kaivoja este cel de-al patrulea oficial.

În camera VAR se vor afla francezul Willy Delajod, ajutat de portughezul Tiago Martins.

Echipe probabile la Go Ahead Eagles – FCSB

Situația din campionat, locul 13 la 7 puncte de play-off, îl face pe Gigi Becali să schimbe strategia.

„(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă! Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a tunat Gigi Becali

Primul 11 al FCSB în prima etapă de Europa League contra lui GA Eagles

În aceste condiții, primul 11 al FCSB pe terenul lui Go Ahead Eagles în prima etapă de Europa League ar trebui să fie următoarea:

Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec

Istoricul meciurilor Go Ahead Eagles – FCSB. Statistică oficială

Meciul de joi, din prima etapă de Europa League, va fi cea dintâi confruntare directă între GA Eagles și FCSB. Nici nu e de mirare, ținând cont de faptul că olandezii nu au o tradiție europeană. Doar 24 de meciuri a jucat Go Ahead Eagles în Europa, iar 18 dintre ele au fost în Cupa Intertoto.

În schimb FCSB, de când Gigi Becali e finanțatorul echipei, a întâlnit Heerenveen (Cupa UEFA, sezonul 2005-2006, 0-1 și 3-1), Twente (Europa League, sezonul 2009-2010, 1-1 și 0-0), Utrecht (Europa League, sezon 2010-2011, 3-1 și 1-1), din nou Twente (Europa League, sezon 2011-2012, 0-1 și 0-1) și Ajax (Europa League, sezon 2012-2013, 2-0 și 0-2, calificare la 11 metri). Așadar 10 partide contra echipelor din Olanda, dintre care trei victorii, trei remize și patru înfrângeri.

Cine transmite la TV Go Ahead Eagles – FCSB

Partida Go Ahead Eagles – FCSB din prima etapă de Europa League poate fi urmărită la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cele două canale care dețin drepturile de a transmite această fază a competiției.

Cum poți vedea live stream online GA Eagles – FCSB. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

De asemenea meciul poate fi văzut și online, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care difuzează live stream conținutul celor două posturi de televiziune ce vor transmite partida.

Românii din străinătate pot urmări meciul la tv. Europa League este transmisă la nivel mondial, iar

Cote pariuri GA Eagles – FCSB în Europa League

Conform cotelor oferite de casele de pariuri, meciul se anunță unul echilibrat, dar gazdele sunt ușor favorite, cu 2,15 la victorie. Deși are o experiență europeană net superioară, FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă a sa. Astfel cota pentru un succes în Țările de Jos se poate dovedi extrem de profitabilă, dar riscantă în același timp, 3,20. O remiză la Deventer primește cotă 3,65.

Sunt șanse mari să vedem goluri de ambele părți (GG – cotă 1,55), pentru că defensiva campioanei României lasă de dorit în ultimul timp. Dar atacul și-a făcut treaba. Și, dacă tot suntem la capitolul goluri, „peste 2,5 goluri” are cotă 1,63.

Urmărește în timp real – FCSB, meci din etapa 1 de Europa League

Rămâi pe FANATIK pentru a fi la curent cu tot contează referitor la meciul din Olanda. De la echipele de start, la desfășurarea partidei fază cu fază, în format live text, și informații din tabăra campioanei, totul e pe site-ul nostru.