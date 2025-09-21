Go Ahead Eagles, pe val înaintea duelului cu FCSB din Europa League! Ce au reușit olandezii în campionat

Campania europeană a FCSB-ului va începe în Olanda, pentru duelul cu Go Ahead Eagles. Adversarii roș-albaștrilor parcurg o perioadă extrem de bună, iar în ultima etapă din Eredivisie s-au impus fără prea mari probleme.

Go Ahead Eagles, pe val înaintea meciului cu FCSB

Deși obiectivul principal din acest sezon era calificarea în Champions League, FCSB a obținut doar accederea în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Drumul european va începe în Olanda, pentru duelul cu Go Ahead Eagles.

Dacă FCSB continuă să aibă o formă dezastruoasă în campionat, înfrângerea cu FC Botoșani picând fix înaintea debutului european,

Go Ahead Eagles a obținut al doilea succes la rând după duelul cu Zwolle. Victoria a fost obținută în deplasare, scor 2-0, iar ambele goluri au fost marcate de Milan Smit (22 ani). Apărarea FCSB-ului trebuie să fie extrem de atentă la tânărul atacant, acesta fiind unul dintre principalele pericole din atacul olandezilor. De menționat este faptul că oaspeții au avut avantaj numeric încă din minutul 2, de când Jamiro Monteiro a văzut cartonașul roșu.

Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles

FCSB traversează un moment dificil în campionat. După 10 etape disputate, actuala campioană ocupă poziția a 13-a în clasament, având doar 7 puncte, la o distanță de 7 puncte față de zona de play-off. și a stabilit deja echipa de start. Joi, 25 septembrie, de la ora 19:45, FCSB va evolua în deplasare împotriva formației Go Ahead Eagles.

„(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.