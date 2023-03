GO Scholarship, proiect pionier pentru sportul românesc. Peste 80 de rezultate importante la nivel național și internațional

GO Scholarship este o oază de normalitate într-un moment în care sportul românesc este în degringoladă și de care tinerii sportivi de la orice disciplină au mare nevoie.

GO Scholarship, un proiect de succes la doar 1 an de la lansare. A pus umărul la primele medalii aduse României de sportivii selecțați în program

GO Scholarship este sistemul inovator pus la care în 2019 de către Virgil Stănescu, fostul căpitan al naționalei de baschet a României, actual președintele Asociației Sports Hub, și Ana Luca, fostă handbalistă, azi manager al proiectului.

Bazele au fost puse încă din 2019, când au venit cu idea unui program multidisciplar dedicat sportivilor juniori și care să le facilitateze druul către marea performanță, fără să neglijeze însă educația.

Bilanțul este extrem de încurajator, după ce fondatorii au anunțat că peste 80 de sportivi au reușit rezultate excepționale la nivel național și internațional.

Un an de GO Scholarship, sărbătorit în prezența unor foști mari campioni. Au participat și președintele COSR și ministrul MTS

GO Scholarship a organizat un eveniment ceremonial prin care să se marcheze primul de activitate. Au răspuns prezenți foști mare campioni precum: Ana-Maria Brânză (scrimă), Marian Drăgulescu (gimnastică), Geanina Beleagă (canotaj), George Ogăraru (fotbal), antreprenori – Dragoș Anastasiu (Eurolines), Felix Pătrășcanu (Fan Courier), înalți oficiali români membri ai unor foruri naționale și internaționale – Mihai Covaliu și Narcisa Lecușanu, Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, campion paralimpic, tineri campioni din programul GO, specialiști sportivi, antrenori și părinți.

Mihaela Mihai, Luca Andrei Oprea, Valentina Necoară, Emma Șonț, Edwin Petrea, sunt doar câteva nume ale celor peste 40 de sportivi și sportive selectați până în acum în GO Scholarship și care au adus deja rezultate excepționale României. Mihaela Mihai a fost prima care s-a înscris în acest program pionier în sportul românesc, în anul 2021. Handbalista a debutat la echipa națională de senioare a României și la echipa de senioare a CSM București, unde

Virgil Stănescu a oferit mai multe detalii despre succesul timpuriu al GO Scholarship: „Am consolidat proiectul în funcție de nevoile lor, ale părinților și ale antrenorilor, ceea ce ne-a ajutat să construim, cărămidă cu cărămidă, acest sistem.

Încă dezvoltăm și învățăm procese și proceduri de funcționare care să se potrivească atâtor sporturi diferite și atâtor caractere diferite, dar sunt foarte bucuros că o putem face alături de o echipă minunată de profesioniști”, a povestit moderatorul evenimentului, care a prezentat și câteva cifre: 372 sesiuni de pregătire fizică, 215 sesiuni nutriție, 213 sesiuni de psihoterapie și psihologie sportivă, 313 sesiuni consiliere carieră, 717 sesiuni kinetoterapie și fizioterapie.

Cum funcționează sistemul GO Scholarship

În acest program pot intra sportivi cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, care au fost recomandați de federații sportive, cluburi și specialiști în domeniu. Juniorii se pot înscrie însă și direct pe site-ul GOscholarship.ro.

Până în acest moment, în proiect sunt implicați sportivi din 12 discipline: baschet, handbal, volei, fotbal, atletism, scrimă, triatlon, ciclism, tenis de masă, escaladă, judo și box.

„Mi-am dorit să creez un sistem prin care să ofer suport celor capabili să-și urmeze visul în sport, dar să înțeleagă și nevoia educației și faptul că aceste două elemente se întrepătrund. Sportul și educația sunt fețele aceleiași monezi, alegerea nu trebuie să fie niciodată între sport și școală”, explică Virgil Stănescu în revista lansată cu prilejul primului an de existență sub titlul „Schimbăm jocul. Pe locuri, fiți gata, GO!”.

Mihai Covaliu știe care e principala problemă a sportului românesc: „Bagheta magică e la ei”

Mihai Covaliu, primul român campion olimpic la sabie și , a vorbit despre faptul că sportul românesc duce lipsă acută de resurse profesioniste, de la copii și juniori și la toate celelalte niveluri: „Și părinții, și antrenorii au o mare responsabilitate. Bagheta magică e la ei. Și ei trebuie să fie foarte atenți la cum își conduc copiii, cum îi cresc, cum îi ajută, cum îi învață, cum îi sprijină. E foarte important să creezi un mediu bun, sănătos, în care acești copii să se formeze și să crească. Mai ales că trebuie să fim sinceri și să privim adevărul în față: nu toți copiii care încep un sport ajung campioni.

Dar noi trebuie să fim atenți, vorbesc de antrenori și de părinți, la educația pe care o primesc acești copii în mediul în care se formează. Ei pot fi campioni pentru viață. Ei pot fi acei oameni adulți care își creează un stil de viață și-o concepție anume de a reuși în ceea ce-ți propun. Asta ne va ajuta să avem o societate mai sănătoasă și o societate mai performantă”, a declarat Covaliu.

Ana Luca și esența sistemului GO Scholarship: „Au avut tot timpul în minte să-și lărgească orizontul”

Ana Luca a făcut handbal de performanță timp de 12 ani și a explicat care a fost viziunea din spatele proiectului: „Când am construit GO Scholarship, am avut tot timpul în minte dezvoltarea unui sistem performant prin care să le dăm ocazia celor admiși să-și lărgească orizontul, să se depășească de la o zi la alta și să devină cea mai bună versiune a lor.

Încă de la început, una dintre preocupările noastre a fost să conturăm un proiect cu ample valențe educaționale, prin care să facilităm și accesul părinților, reprezentanților cluburilor și antrenorilor la cât mai multe informații relevante.”

Cei care doresc să intre în acest program vor avea parte de consilierea celor mai buni buni specialiști pe mai multe paliere: educație, pregătire fizică, nutriție, recuperare, mental skills sau social smartness.

În 2022, selecția sportvilor s-a concentrat pe București și zonele limitrofe, iar costurile lunare pentru un junior ajung la 1.000 de euro lunar. Programul a avut un buget total de aproximativ 340.000 de euro.

Când începe selecția pentru 2023

Sportivii vor putea să înscrie în acest program începând cu a doua jumătate a lunii martie și pe viitor va fi extins la nivel național. GO Scholarship este susținut de mai mulți sponsori puternici precum Fundația Superbet, BRD, Nike, KPMG, Affidea, însă sunt așteptați să se alăture și alți parteneri.