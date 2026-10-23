Godzilla se întoarce! Echipa de Formula 1 Haas va avea o nouă schemă de culori la Grand Prix-ul Statelor Unite

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În weekendul 23 – 25 octombrie, se va disputa Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, la Austin, în Texas. Haas, una dintre cele două echipe americane implicate în „Marele Circ”, va defila pe COTA (Circuit of the Americas) în culori speciale. Totul se datorează promovării celui mai recent film din seria japoneză Godzilla.

Godzilla, din nou pe monopostul Haas F1

Noul desen al mașinii Haas F1 prezintă culori vibrante, care vor marca lansarea producției cinematografice Godzilla Minus Zero. Pe lângă albul obișnuit al constructorului american, de data aceasta va apărea și o nuanță de albastru deschis.

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Filmul Godzilla Minus Zero, realizat de japonezii de la Toho Co. Ltd., a avut premiera internațională pe 26 septembrie, în cadrul Festivalului de Film de la New York. În Japonia va ajunge pe 3 noiembrie, iar în România în data de 6 noiembrie.

Această pictură specială este cea de-a doua care se regăsește pe mașina Haas, după cea de la Marele Premiu al Japoniei, din luna martie. Atunci, americanii au promovat-o pe faimoasa creatură din benzile desenate japoneze cu o schemă de culori apropiată de cea originală, din acest sezon, cu alb, roșu și negru.

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Colaborarea cu japonezii de la Toho a început în prima parte a anului 2026. Ayao Komatsu, șeful echipei Haas, a căutat să atragă cât mai multe parteneriate cu firme din țara sa de origine, Japonia. Printre acestea se numără și cel cu divizia sport a mărcii Toyota, Toyota Gazoo Racing (pe scurt, TGR).

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Un nou pilot pentru Haas, din 2027

Înaintea cursei de la Austin, în cadrul căreia , americanii de la Haas l-au prezentat oficial pe noul lor pilot din 2027, Rafael Câmara.

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Pilotul brazilian, în vârstă de 21 de ani, îl va înlocui pe Esteban Ocon, care se va despărți astfel de formația lui Gene Haas după doi ani. Cel mai probabil, Ocon va ajunge în Campionatul Mondial de Anduranță, la Toyota.

În acest moment, Câmara este liderul clasamentului general al piloților din Formula 2, cu 207 puncte. El vine din Academia Ferrari și va fi promovat la Haas indiferent de rezultatele pe care le va înregistra în ultimele runde ale sezonului actual.

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Urmează a doua etapă americană a sezonului

Haas se află pe poziția a șaptea în clasamentul echipelor din 2026, cu doar 30 de puncte strânse până acum. O clasare în zona punctelor cu ambele monoposturi rămâne principalul obiectiv al formației din Kannapolis.

Marele favorit pentru cursa din Texas este Max Verstappen, , la ultima etapă. Pilotul celor de la Red Bull Racing are două victorii consecutive în acest sezon și o poate obține și pe cea de-a treia, la revenirea pe unul dintre circuitele sale preferate.