Gol anulat eronat de tușier în România – Țara Galilor! Louis Munteanu reușise o execuție de excepție în poarta lui Danny Ward

ADVERTISEMENT

România a arătat bine în prima repriză din meciul cu Țara Galilor, disputat pe stadion Steaua, în fața a aproximativ 25.000 de fani. „Tricolorii” au reușit chiar să înscrie prin Louis Munteanu, însă arbitrul asistent a ridicat eronat fanionul pentru ofsaid.

Golul lui Louis Munteanu a fost anulat greșit în România – Țara Galilor

Fiind vorba doar despre o partidă amicală, meciul dintre România și Țara Galilor nu a beneficiat de arbitraj video, iar importanța acestuia s-a simțit încă din prima repriză a meciului. Deși mulți sunt împotriva VAR, faza în care Louis Munteanu înscrie perfect regulamentar, însă golul îi este anulat, arată încă odată că acest sistem este imperios necesar în fotbalul de astăzi.

ADVERTISEMENT

și putea să-și pună numele pe tabelă și în meciul cu Țara Galilor, chiar din prima repriză. Louis Munteanu a pornit într-o cursă nebună din apropierea liniei de centru, a înaintat cu un apărător în spatele său până în marginea careului și a lansat o bombă spre poarta lui Ward. Portarul nu a avut nicio șansă, iar execuția românului a zguduit serios plasa. în ciuda faptului că reluările arată că Munteanu se afla în poziție regulamentară.

Ce spunea Louis Munteanu după reușita din Georgia – România

Louis Munteanu a înscris un gol de atacant pur-sânge în meciul de la Tbilisi și a demonstrat că încă este una dintre cele mai bune soluții pentru postul de număr 9 la naționala României, alături de Daniel Bîrligea. Chiar dacă joacă în MLS, un campionat considerat de mulți ca fiind unul mediocru, fostul atacant de la CFR Cluj și Farul arată că încă are simțul golului.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur foarte mult că mi-am ajutat echipa, dar din păcate am făcut egal. E bine că am ieşit toţi sănătoşi de pe teren. Nu am apucat să vorbim cu domnul Hagi, o să facem analiza tehnică. Golul meu a fost unul de număr 9, mă bucur că am fost la locul potrivit și sper să am ocazia să marchez și în meciul viitor. Mereu a fost o onoare să colaborez cu domnul Hagi, m-am simțit bine cu dânsul. Avem o relație foarte bună și sper să continuăm tot așa și să avem evoluții bune cu el. Știe să lucreze și știe cum să motiveze jucătorii. Toți știu câtă pasiune pune mister. S-a văzut că își dorește mereu să câștige și să facă totul cât mai bine”, spunea Louis Munteanu după Georgia – România 1-1.