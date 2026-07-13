Gol anulat GREȘIT pentru Universitatea Craiova! Imaginile pe care oamenii din VAR nu le-au văzut. Radu Naum: „Ceea ce prezentăm nu e din burtă”

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Universitatea Craiova a câștigat Supercupa României în fața lui U Cluj, după loviturile de departajare. Oltenii ar fi putut să pună mâna pe trofeu fără emoțiile loteriei penalty-urilor, însă golul lui Stevanovic, aparent regulamentar, a fost anulat pentru un presupus ofsaid.

Universitatea Craiova, gol valabil anulat pe nedrept în Supercupa României

Universitatea Craiova – Universitatea Cluj a fost primul meci al acestui sezon, iar campioana și vicecampioana României s-au luptat pentru Supercupa României. după ce în finalul sezonului trecut au învins „șepcile roșii” atât în finala campionatului, cât și în finala Cupei României.

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Totuși, rezultatul putea fi altul, acolo unde orice moment de ezitare poate face diferența. Deoarece în cele din urmă formația din Bănie a câștigat, faza din prelungirile primei reprize nu a mai contat, însă Stevanovic a marcat un gol perfect valabil, anulat pentru ofsaid.

În faza respectivă, reușita nu a fost validată deoarece s-a constatat că poziția lui Anzor Mekvabishvili a fost neregulamentară înainte ca Nikola Stevanovic să înscrie, însă cei de la Digi Sport au reanalizat faza și au ajuns la concluzia că gruzinul se afla în spatele liniei ultimului apărător, la fel și în cazul stoperului sârb, care a introdus mingea în poartă: „Ceea ce prezentăm nu e din burtă. E cu calibrarea acelorași camere, în același fel (n.r. precum la VAR). Având aceleași elemente cu cei care judecă în mod oficial faza, nouă ne reiese că n-a fost ofsaid”, a afirmat Radu Naum la Anzor Mekvabishvili este ținut în joc de apărătorul Universității Cluj. Foto: Captură Digi Sport

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De ce ar fi fost, de fapt, anulat golul valabil al Universității Craiova

Totuși, este posibil ca VAR-ul să nu fi intervenit la această fază deoarece arbitrul central Iulian Călin nu i-a dat posibilitatea. Marius Avram, fostul arbitru FIFA, și-a exprimat opinia pentru sursa citată și a oferit o explicație posibilă pentru care golul nu a fost validat, așa cum ar fi trebuit.

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El este de părere că Iulian Călin nu a așteptat ca faza să se încheie, deși Universitatea Craiova continua să pună presiune în careul advers, și a fluierat semnalizarea venită din partea asistentului Marin Nicușor. Acest lucru s-ar fi întâmplat înainte ca mingea trimisă de Stevanovic să depășească linia porții, prin urmare VAR-ul nu mai poate interveni asupra fazei. Un lucru similar a pățit și FCSB în Europa League, împotriva lui Rangers, când David Miculescu a înscris un gol perfect valabil, însă pentru că arbitrul nu a lăsat faza să se încheie și a fluierat fault înainte ca mingea să intre în poartă, VAR nu a mai putut să-i repare greșeala centralului.

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Universitatea Craiova a început cu dreptul sezonul din postură de campioană

Deși SuperLiga încă nu a început, campioana României a disputat deja două partide, câștigându-le pe ambele. Oltenii s-au impus categoric în Ungaria, unde au disputat prima manșă contra celor de la Vitebsk, din preliminariile UEFA Champions League, iar acum au cucerit și Supercupa României la penalty-uri, chiar dacă la finalul celor 90 de minute tabela a arătat 1-1, după golurile lui Steven Nsimba, din minutul 40, și Alibek Aliev, din minutul 53.

Peste doar trei zile, pe 15 iulie, Universitatea Craiova se pregătește de un nou meci contra campioanei din Belarus, însă soarta calificării pare deja jucată, după ce elevii lui Filipe Coelho și-au asigurat un avantaj de trei goluri după primul meci. În SuperLiga României, oltenii debutează împotriva celor de la UTA Arad, la fel ca în sezonul precedent. Meciul are loc sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15.