Sport

Cristi Balaj, verdict clar după deciziile controversate de arbitraj din U Cluj – FC Argeș: „Gol valabil și cartonaș roșu”. Update Exclusiv

Ciprian Păvăleanu
19.10.2026 | 19:46
Cristi Balaj verdict clar dupa deciziile controversate de arbitraj din U Cluj FC Arges Gol valabil si cartonas rosu Update Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Care a fost verdictul lui Cristi Balaj după deciziile lui Roman din U Cluj - FC Argeș. Foto: Colaj FANATIK
Centralul George Roman a avut o primă repriză dificilă în U Cluj - FC Argeș! Ce verdict a dat Cristi Balaj după deciziile controversate ale arbitrului
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Universitatea Cluj – FC Argeș este un duel între două formații ce au evoluat în play-off-ul sezonului trecut, iar meciul a început conform așteptărilor. Formația antrenată de Bogdan Andone a deschis rapid scorul, însă reușita lui Micovschi a fost anulată după ce pasa decisivă l-a atins pe central. Clujenii au avut, de asemenea, un gol anulat, iar „vulturii violeți” au beneficiat de un penalty. În exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Balaj și-a expus opinia despre aceste faze controversate

UPDATE: Cristi Balaj a analizat fazele de arbitraj din prima repriză a meciului U Cluj – FC Argeș

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK cele două faze în care centralul George Cătălin Roman a decis să anuleze atât golul lui Claudiu Micovschi, cât și pe cel al lui Jovo Lukic: „În minutul 3, arbitrul oprește corect jocul și nu validează golul. El a deviat mingea într-o acțiune promițătoare.

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În minutul 16 a fost gol valabil. Mingea a fost preluată cu umărul. Poziția mâinii, care a fost depărtată de corp, l-a păcălit pe arbitru și a creeat o iluzie optică. În minutul 24, la lovirea intenționată cu cotul la nivelul feței, consider că a fost mai mult cartonaș roșu decât galben. George Roman a avut faze foarte grele și consider că cei din camera VAR ar fi trebuit să-l sprijine”, a declarat Cristi Balaj pentru FANATIK.

FC Argeș, gol anulat după ce pasa decisivă a venit de la… centralul George Roman

Partida dintre cele două echipe puternice ale SuperLigii României a început într-un ritm alert, iar FC Argeș a reușit să trimită mingea în plasa porții apărate de Lefter încă din minutul 3 al întâlnirii. Claudiu Micovschi a fost cel care l-a învins pe portarul „studenților”, însă reușita sa a fost anulată de George Cătălin Roman.

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Drammeh a pierdut mingea în jumătatea proprie, iar Yanis Pîrvu nu a stat deloc pe gânduri și a trimis direct o pasă pentru fostul fotbalist al Rapidului. Problema a fost că mingea l-a atins pe arbitrul central, chiar dacă din reluările puse la dispoziție nu s-a putut observa o deviere clară a traiectoriei. Mingea a ajuns la Micovschi, care a înscris, însă George Roman nu a putut valida golul, iar partida a fost reluată cu minge de arbitru.

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George Roman i-a refuzat un gol și lui U Cluj în minutul 16, iar 6 minute mai târziu a dictat penalty pentru FC Argeș

Scorul a rămas neschimbat, iar U Cluj a trecut la controlul partidei de pe Cluj Arena. Ardelenii au început să pună foarte multă presiune la poarta muntenegreanului Igor Nikic, iar după câteva situații în careul piteștenilor a venit rândul „șepcilor roșii” să înscrie, însă nici golul marcat de Lukic în minutul 16 nu a rămas pe tabela de marcaj.

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Golgheterul sezonului trecut din SuperLiga României a primit o pasă în adâncime foarte bună și a plecat spre poarta adversă din poziție regulamentară. El a preluat mingea cu o zonă la limita dintre umărul și brațul său, iar George Roman a decis din teren ca golul să nu fie validat. VAR-ul a analizat faza timp de 3 minute, iar la final decizia a rămas aceeași cu a „centralului”. În minutul 23, Roman a avut din nou o fază complicată. Matos a tras spre poarta lui Lefter, însă mingea a fost blocată de brațul lui Mikanovic. Arbitrul a dictat penalty, iar VAR-ul a confirmat după un minut în care a analizat dacă mingea l-a lovit direct în mână pe fotbalistul clujenilor sau a ricoșat din coapsa acestuia.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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