Cristi Balaj, verdict clar după deciziile controversate de arbitraj din U Cluj – FC Argeș: „Gol valabil și cartonaș roșu”. Update Exclusiv

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Universitatea Cluj – FC Argeș este un duel între două formații ce au evoluat în play-off-ul sezonului trecut, iar meciul a început conform așteptărilor. Formația antrenată de Bogdan Andone a deschis rapid scorul, însă reușita lui Micovschi a fost anulată după ce pasa decisivă l-a atins pe central. Clujenii au avut, de asemenea, un gol anulat, iar „vulturii violeți” au beneficiat de un penalty. În exclusivitate pentru FANATIK, Cristi Balaj și-a expus opinia despre aceste faze controversate

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a analizat în exclusivitate pentru FANATIK cele două faze în care centralul George Cătălin Roman a decis să anuleze atât golul lui Claudiu Micovschi, cât și pe cel al lui Jovo Lukic: „În minutul 3, arbitrul oprește corect jocul și nu validează golul. El a deviat mingea într-o acțiune promițătoare.

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În minutul 16 a fost gol valabil. Mingea a fost preluată cu umărul. Poziția mâinii, care a fost depărtată de corp, l-a păcălit pe arbitru și a creeat o iluzie optică. În minutul 24, la lovirea intenționată cu cotul la nivelul feței, consider că a fost mai mult cartonaș roșu decât galben. George Roman a avut faze foarte grele și consider că cei din camera VAR ar fi trebuit să-l sprijine”, a declarat Cristi Balaj pentru FANATIK.

FC Argeș, gol anulat după ce pasa decisivă a venit de la… centralul George Roman

Partida dintre cele două echipe puternice ale SuperLigii României a început într-un ritm alert, iar FC Argeș a reușit să trimită mingea în plasa porții apărate de Lefter încă din minutul 3 al întâlnirii. Claudiu Micovschi a fost cel care l-a învins pe portarul „studenților”, însă reușita sa a fost anulată de George Cătălin Roman.

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Drammeh a pierdut mingea în jumătatea proprie, iar Problema a fost că mingea l-a atins pe arbitrul central, chiar dacă din reluările puse la dispoziție nu s-a putut observa o deviere clară a traiectoriei. Mingea a ajuns la Micovschi, care a înscris, însă George Roman nu a putut valida golul, iar partida a fost reluată cu minge de arbitru.

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George Roman i-a refuzat un gol și lui U Cluj în minutul 16, iar 6 minute mai târziu a dictat penalty pentru FC Argeș

Scorul a rămas neschimbat, iar U Cluj a trecut la controlul partidei de pe Cluj Arena. Ardelenii au început să pună foarte multă presiune la poarta muntenegreanului Igor Nikic, iar după câteva situații în careul piteștenilor a venit rândul „șepcilor roșii” să înscrie, însă nici golul marcat de Lukic în minutul 16 nu a rămas pe tabela de marcaj.

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a primit o pasă în adâncime foarte bună și a plecat spre poarta adversă din poziție regulamentară. El a preluat mingea cu o zonă la limita dintre umărul și brațul său, iar George Roman a decis din teren ca golul să nu fie validat. VAR-ul a analizat faza timp de 3 minute, iar la final decizia a rămas aceeași cu a „centralului”. În minutul 23, Roman a avut din nou o fază complicată. Matos a tras spre poarta lui Lefter, însă mingea a fost blocată de brațul lui Mikanovic. Arbitrul a dictat penalty, iar VAR-ul a confirmat după un minut în care a analizat dacă mingea l-a lovit direct în mână pe fotbalistul clujenilor sau a ricoșat din coapsa acestuia.