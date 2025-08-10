Fază controversată în Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0! Camera VAR nu i-a validat reușita lui Chițu

Universitatea Craiova și Hermannstadt au arătat fotbal de calitate în primul meci de duminică din SuperLiga României. Oltenii au fost cei care au luat toate cele trei puncte și au urcat pe prima poziție în clasament. Sibienii au însă toate motivele să fie supărați, după ce VAR-ul nu le-a validat un gol în prelungiri.
Hermannstadt a fost o nucă tare pe ”Ion Oblemenco”, însă a plecat fără niciun punct din confruntarea cu Universitatea Craiova. Ucraineanul Romanchuk a marcat unicul gol al partidei, cu un șut senzațional.
Formația antrenată de Marius Măldărășanu a avut câteva ocazii mari de gol, dar Silviu Lung Jr și bara s-au împotrivit la șuturile expediate de Balaure.
În minutul 90+2 al jocului, a avut loc un moment controversat, pe care cu siguranță oaspeții îl vor contesta. Aurelian Chițu a primit o centrare excelentă la bara a doua, iar acesta a reluat mingea spre poartă.
Aceasta a fost scoasă de Silviu Lung Jr, dar din reluări aceasta pare să fi trecut linia porții. Faza a fost analizată timp de câteva secunde în camera VAR, iar în cele din urmă rezultatul a rămas neschimbat.
Silviu Balaure a fost cel mai ghinionist jucător din tabăra formației antrenate de Marius Măldărășanu. Acesta a irosit cele mai mari ocazii pentru oaspeți.
Acesta a fost blocat în două rânduri de portarul Silviu Lung Jr, iar în repriza a doua a zguduit transversala cu un șut din interiorul careului de 16 metri.