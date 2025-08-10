Fază controversată în Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0! Camera VAR nu i-a validat reușita lui Chițu

au arătat fotbal de calitate în primul meci de duminică din SuperLiga României. Oltenii au fost cei care au luat toate cele trei puncte și . Sibienii au însă toate motivele să fie supărați, după ce VAR-ul nu le-a validat un gol în prelungiri.

VAR-ul a salvat-o pe Universitatea Craiova pe ”Oblemenco”

, însă a plecat fără niciun punct din confruntarea cu Universitatea Craiova. Ucraineanul Romanchuk a marcat unicul gol al partidei, cu un șut senzațional.

Formația antrenată de Marius Măldărășanu a avut câteva ocazii mari de gol, dar Silviu Lung Jr și bara s-au împotrivit la șuturile expediate de Balaure.

În minutul 90+2 al jocului, a avut loc un moment controversat, pe care cu siguranță oaspeții îl vor contesta. Aurelian Chițu a primit o centrare excelentă la bara a doua, iar acesta a reluat mingea spre poartă.

Aceasta a fost scoasă de Silviu Lung Jr, dar din reluări aceasta pare să fi trecut linia porții. Faza a fost analizată timp de câteva secunde în camera VAR, iar în cele din urmă rezultatul a rămas neschimbat.

Sibienii, mari ocazii de gol cu Universitatea Craiova

Silviu Balaure a fost cel mai ghinionist jucător din tabăra formației antrenate de Marius Măldărășanu. Acesta a irosit cele mai mari ocazii pentru oaspeți.

Acesta a fost blocat în două rânduri de portarul Silviu Lung Jr, iar în repriza a doua a zguduit transversala cu un șut din interiorul careului de 16 metri.