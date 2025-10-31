Gol de cascadorii râsului în Dinamo – CFR Cluj! Emerllahu și-a dat cu stângul în dreptul și era cât pe ce să rateze cu poarta goală. Video

CE TREBUIE SĂ ȘTII Emerllahu, aproape de ratarea campionatului! Cum a putut înscrie kosovarul în Dinamo – CFR Cluj

CFR Cluj a marcat primul gol sub mandatul lui Daniel Pancu, însă faza se putea termina cu ratarea campionatului. Emerllahu s-a împiedicat în timpul execuție, însă mingea a intrat, totuși, în poartă.

însă golul a fost anulat din cauza unei poziții de ofsaid. În minutul 69, ardelenii au recuperat o minge la mijlocul terenului, iar Louis Munteanu a fost lansat în adâncime.

nu a fost egoist și i-a pasat lui Emerllahu în centrul careului, însă mijlocașul kosovar a fost cât pe ce să rateze o ocazie cu poarta goală. Fotbalistul lui CFR Cluj și-a dat cu stângul în dreptul și s-a împiedicat, însă, cumva, a lovit mingea, iar balonul s-a scurs ușor în poartă sub privirile neputincioase ale lui Roșca și Boateng.

Același Lindon Emerllahu a avut o ocazie uriașă și în prima repriză. Faza a fost asemănătoare: Islam Slimani a primit o pasă în adâncime în flancul drept și l-a servit pe kosovar în centrul careului, unde nu îl deranja nimeni. Cu toate acestea, el a tras mult peste poarta lui Roșca.

Știre în curs de actualizare…