Gol de cascadorii râsului în Dinamo – CFR Cluj! Emerllahu și-a dat cu stângul în dreptul și era cât pe ce să rateze cu poarta goală. Video

CFR Cluj a fost cât pe ce să rateze o ocazie uriașă! Emerllahu nu și-a calculat bine execuția, însă mingea a intrat, totuși, în poarta apărată de Alexandru Roșca
Ciprian Păvăleanu
31.10.2025 | 22:18
Emerllahu a înscris caraghios în meciul Dinamo - CFR Cluj. Foto: Captură DigiSport
CFR Cluj a marcat primul gol sub mandatul lui Daniel Pancu, însă faza se putea termina cu ratarea campionatului. Emerllahu s-a împiedicat în timpul execuție, însă mingea a intrat, totuși, în poartă.

Emerllahu, aproape de ratarea campionatului! Cum a putut înscrie kosovarul în Dinamo – CFR Cluj

CFR Cluj a scăpat ca prin minune după ce Dinamo a înscris în urma unei faze fixe prin Alex Musi, însă golul a fost anulat din cauza unei poziții de ofsaid. În minutul 69, ardelenii au recuperat o minge la mijlocul terenului, iar Louis Munteanu a fost lansat în adâncime.

Atacantul pe care Neluțu Varga speră să ia foarte mulți bani nu a fost egoist și i-a pasat lui Emerllahu în centrul careului, însă mijlocașul kosovar a fost cât pe ce să rateze o ocazie cu poarta goală. Fotbalistul lui CFR Cluj și-a dat cu stângul în dreptul și s-a împiedicat, însă, cumva, a lovit mingea, iar balonul s-a scurs ușor în poartă sub privirile neputincioase ale lui Roșca și Boateng. VEZI VIDEO AICI

Același Lindon Emerllahu a avut o ocazie uriașă și în prima repriză. Faza a fost asemănătoare: Islam Slimani a primit o pasă în adâncime în flancul drept și l-a servit pe kosovar în centrul careului, unde nu îl deranja nimeni. Cu toate acestea, el a tras  mult peste poarta lui Roșca.

Știre în curs de actualizare…

